الذهب يغير اتجاهه ويرتفع بمنتصف تعاملات اليوم في مصر

كتب : أحمد الخطيب

12:50 م 01/01/2026 تعديل في 12:54 م

سعر الذهب

ارتفع سعر الذهب اليوم في مصر بنحو 5 جنيهات، بمنتصف تعاملات الخميس 1-1-2026، مقارنة بمستواه ببداية التعاملات الصباحية، وفق ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا "لمصراوي".

سعر الذهب اللحظي

ارتفع سعر الذهب عيار 14 إلى 3890 جنيهًا للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 18 إلى 5001 جنيه للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 21 إلى 5935 جنيهًا للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 24 إلى 6668 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وصعد سعر الجنيه الذهب إلى 46680 جنيهًا وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرام سجل نحو 66680 جنيهًا.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 207374 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 333400 جنيه.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

وانخفض سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.46% إلى نحو 4319 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

