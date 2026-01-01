يرى خبراء سوق المال، خلال حديثهم مع "مصراوي"، أن مقترح تحويل البورصة المصرية إلى شركة مساهمة وطرحها للاكتتاب العام أمام الأفراد والمؤسسات سيسهم في زيادة كفاءة سوق المال، وجعلها أكثر مرونة وشفافية، مع قدرتها على جذب مستثمرين جدد، خاصة من الخارج، مدعومًا بدخول مساهمين لديهم رؤى وأفكار بناءة.

كان الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية قال يوم الاثنين إنه جاري حاليًا دراسة إدخال تعديلات على قانون سوق رأس المال، بما يسمح بتحويل البورصة المصرية إلى شركة مساهمة، تمهيدًا لقيدها وطرحها بالبورصة- الاكتتاب-، أسوة بالعديد من البورصات الإقليمية والدولية، حال توافر الظروف المناسبة لاتخاذ هذا القرار.

قرار ناجح في البورصات العالمية والعربية

قالت حنان رمسيس، خبيرة سوق المال، إن الشركة المساهمة يكون رأس مالها مقسمًا إلى أسهم، يساهم فيها مستثمرون من خلال امتلاكهم لهذه الأسهم.

وكذلك تكوين مجلس إدارة وميزانية مستقلة للشركة، بدلًا من تبعية البورصة لهيئة الاستثمار، لتصبح كيانًا مستقلًا له أسهم متداولة في البورصة.

وأشارت رمسيس إلى أن هذا القرار حظي بنجاح في العديد من البورصات العربية والأجنبية، مثل المملكة العربية السعودية.

وأضافت أن البورصات الإقليمية قامت بطرح أسهمها للتداول في البورصة، مثل بورصة تداول السعودية، التي يتم تداولها كسهم في السوق.

وأكدت حنان رمسيس، أن الهدف من هذا المقترح هو تطوير الإدارة وزيادة الكفاءة والربح، من خلال مشاركة المساهمين بآرائهم واقتراحاتهم، والتخطيط لتطوير البورصة على المستوى العالمي، وجذب عملاء ومستثمرين من الخارج.

بالإضافة إلى زيادة عدد الأسهم المتداولة عبر طرح أسهم جديدة في البورصة، مع أهمية دخول مستثمرين أصحاب رؤى بناءة.

كما أكدت حنان، أن هذا المقترح سيفرض الإفصاح الكامل عن كل ما يتعلق بالبورصة المصرية، من حيث الميزانية، وتوزيعات الأرباح، وكافة البيانات والمعلومات المرتبطة بها.

الشفافية وجذب مستثمرين أهم المزايا

وأكد الدكتور وائل النحاس، الخبير الاقتصادي، أن هذا المقترح مطبق في معظم بورصات العالم، خاصة بورصة دبي.

وأضاف أن تطبيق هذا المقترح في مصر سينعكس بشكل إيجابي على البورصة المصرية، حيث تصبح كيانًا يضم مساهمين لهم الحق في اختيار مجلس الإدارة، ويكون لها رأس مال وهيكل مالي مستقل.

وأشار النحاس إلى أن هذا التحول يمثل نوعًا من الارتقاء والتحديث في البورصة المصرية، نتيجة تحولها إلى كيان قانوني له هيكل إداري ومالي مستقل، مثل أي شركة.

ويرى أن هذا المقترح سيسهم في جذب مستثمرين جدد، من خلال الرقابة الصارمة التي تمارسها الجمعية العمومية للمساهمين، بما يحقق أداءً أقوى وحيادية أكبر، ويساعد البورصة المصرية على تحقيق معدلات نمو أعلى، وجذب عدد أكبر من الشركات، وحل مشكلات المستثمرين، والحفاظ على استمرارية تعاملهم في السوق.

وأكد النحاس أن البورصة المصرية ستصبح أكثر شفافية، مع إمكانية محاسبة جميع العاملين بها، وهو صالح للسوق.

