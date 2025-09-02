إعلان

بعد غياب.. رجل الأعمال أحمد عز يترشح لانتخابات غرفة الصناعات المعدنية

01:24 م الثلاثاء 02 سبتمبر 2025

أحمد عز

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت- دينا خالد:

قال مصدر مطلع بغرفة الصناعات المعدنية، إن رجل الأعمال أحمد عز، صاحب مصانع حديد عز، تقدم رسميا بأوراق ترشحه لانتخابات مجلس إدارة الغرفة، والمقرر انعقادها 29 أكتوبر المقبل.

وأضاف المصدر، لمصراوي، أن عدد المرشحين لانتخابات مجلس إدارة الغرفة وصل عددهم نحو 21 مرشح حتى الآن.

وأشار المصدر، إلى أن من أبرز المرشحين هم رجال صناعة الحديد، ويأتي من بينهم أيمن العشري صاحب مصانع العشري للحديد والصلب، وحسن المراكبي صاحب مصانع المراكبي، ومحمد الجارحي صاحب مصانع الجارحي للحديد والصلب.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

أحمد عز غرفة الصناعات المعدنية انتخابات غرفة الصناعات المعدنية
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

توجيه عاجل من وزير الصحة بشأن علاج حالات الطوارئ مجانًا أول 48 ساعة
قصة فيديو "مرض غامض وإغماءات على متن طائرة بريطانية إلى شرم الشيخ"
تبدأ من 18 ألف.. أسعار عمرة سبتمبر الاقتصادية والخمس نجوم
"جرح في البطن؟".. مصدر يكشف لمصراوي حقيقة تشريح جثة إبراهيم شيكا
هل سيتم فرض رسوم على مستقبلي المكالمات الهاتفية؟ تنظيم الاتصالات يوضح