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منها الدرهم الإماراتي.. انخفاض أسعار 5 عملات عربية مقابل الجنيه خلال تعاملات اليوم

10:30 ص الثلاثاء 29 يوليو 2025

أسعار العملات العربية

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كتبت- أمنية عاصم:

انخفضت أسعار 5 عملات عربية مقابل الجنيه، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 29-7-2025، مقارنة بمستواها خلال تعاملات أمس الاثنين، وفق أسعار الصرف المنشورة على موقع البنك الأهلي المصري.

أسعار 6 عملات عربية خلال تعاملات اليوم

سعر الريال السعودي: 12.94 جنيه للشراء، و 13.01 جنيه للبيع، بتراجع 3 قروش للشراء والبيع.

سعر الدرهم الإماراتي: 13.25 جنيه للشراء، و 13.29 جنيه للبيع، بتراجع 3 قروش للشراء والبيع.

سعر الدينار البحرينى: 127.95 جنيه للشراء، بتراجع 92 قرشًا، و129.58 جنيه للبيع، بتراجع 25 قرشًا.

سعر الريال القطري: 12.37 جنيه للشراء، بتراجع قرشين، و13.43 جنيه للبيع، بزيادة قرش.

سعر الدينار الأردنى: 68.23 جنيه للشراء، و68.98 جنيه للبيع، بتراجع 14 قرشًا للشراء والبيع.

سعر الدينار الكويتى: 159.04 جنيه للشراء، بتراجع 33 قرشًا، و159.88 جنيه للبيع، بتراجع 55 قرشًا.

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