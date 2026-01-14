انخفاض مفاجئ في أسعار الكتاكيت والدواجن.. فما السبب؟

قال سامح السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالجيزة، إن أسعار الدواجن والكتاكيت شهدت انخفاضًا منذ يومين، مؤكدًا أن التدخل السريع من علاء فاروق، وزير الزراعة، والشعبة بالتواصل مع المنتجين ساهم في عودة الأسعار إلى معدلاتها الطبيعية.

كان علاء فاروق لوح قبل أيام باللجؤ باستيراد الدواجن في حال عدم انضباط الأسعار واستمرار التجار في رفع الأسعار دون مبرر.

وأضاف السيد أنه يوجد اكتفاءً ذاتيًا من الدواجن والبيض مما يجعل رفع الأسعار غير مبرر، مشيرًا إلى أن حركة الأسعار طبيعية وأن السعر المناسب في المزرعة للدواجن يتراوح بين 70 و75 جنيهًا، وهو سعر عادل لكل من المستهلك والمنتج.

وأشار إلى أن سعر الكتكوت الذي وصل قبل أسبوعين إلى 35 جنيهًا، تراجع الآن ليصل إلى 22 و25 جنيهًا، بينما كانت الدواجن البيضاء سجلت أسعارًا مرتفعة تتراوح بين 80 و90 جنيهًا في المزرعة، لكنها عادت الآن إلى 68 و70 جنيهًا، وتصل للمستهلك بسعر 85 جنيهًا.

وأوضح سامح أن هناك إقبالًا ملحوظًا على شراء الدواجن خلال الفترة الحالية، وعلى الرغم من ذلك تراجعت الأسعار، مؤكدًا أن الأسعار ستظل مستقرة ولن تشهد أي زيادات خلال الفترة المقبلة وحتى حلول شهر رمضان.

كما شدد على أن ارتفاع الطلب لن يؤدي لرفع الأسعار نظرًا لوجود فائض إنتاج بنسبة 25%، مما يضمن بقاء سعر الدواجن عند مستوى 85 جنيهًا للمستهلك حتى مع زيادة الطلب.

