إعلان

انخفاض مفاجئ في أسعار الكتاكيت والدواجن.. فما السبب؟

كتب : آية محمد

05:04 م 14/01/2026

الكتاكيت

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

قال سامح السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالجيزة، إن أسعار الدواجن والكتاكيت شهدت انخفاضًا منذ يومين، مؤكدًا أن التدخل السريع من علاء فاروق، وزير الزراعة، والشعبة بالتواصل مع المنتجين ساهم في عودة الأسعار إلى معدلاتها الطبيعية.

كان علاء فاروق لوح قبل أيام باللجؤ باستيراد الدواجن في حال عدم انضباط الأسعار واستمرار التجار في رفع الأسعار دون مبرر.

وأضاف السيد أنه يوجد اكتفاءً ذاتيًا من الدواجن والبيض مما يجعل رفع الأسعار غير مبرر، مشيرًا إلى أن حركة الأسعار طبيعية وأن السعر المناسب في المزرعة للدواجن يتراوح بين 70 و75 جنيهًا، وهو سعر عادل لكل من المستهلك والمنتج.

وأشار إلى أن سعر الكتكوت الذي وصل قبل أسبوعين إلى 35 جنيهًا، تراجع الآن ليصل إلى 22 و25 جنيهًا، بينما كانت الدواجن البيضاء سجلت أسعارًا مرتفعة تتراوح بين 80 و90 جنيهًا في المزرعة، لكنها عادت الآن إلى 68 و70 جنيهًا، وتصل للمستهلك بسعر 85 جنيهًا.

وأوضح سامح أن هناك إقبالًا ملحوظًا على شراء الدواجن خلال الفترة الحالية، وعلى الرغم من ذلك تراجعت الأسعار، مؤكدًا أن الأسعار ستظل مستقرة ولن تشهد أي زيادات خلال الفترة المقبلة وحتى حلول شهر رمضان.

كما شدد على أن ارتفاع الطلب لن يؤدي لرفع الأسعار نظرًا لوجود فائض إنتاج بنسبة 25%، مما يضمن بقاء سعر الدواجن عند مستوى 85 جنيهًا للمستهلك حتى مع زيادة الطلب.

اقرأ أيضًا:

هل سترتفع أسعار الخضروات قبل شهر رمضان؟ الشعبة تجيب

هل شهدت أسعار مواد البناء أي زيادات جديدة منذ بداية العام؟

وزير الاتصالات: أسعار الهواتف المحلية تتراوح بين 3 آلاف و100 ألف جنيه

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

الكتاكيت الدواجن أسعار الكتاكيت سامح السيد

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

تردد القناة الجزائرية الناقلة لمباراة مصر والسنغال مجانًا في أمم أفريقيا
رياضة محلية

تردد القناة الجزائرية الناقلة لمباراة مصر والسنغال مجانًا في أمم أفريقيا
الإعدام للمتهمين بقتل شاب وسرقة "توكتوك" لشراء المخدرات في الخليفة
حوادث وقضايا

الإعدام للمتهمين بقتل شاب وسرقة "توكتوك" لشراء المخدرات في الخليفة
سخرة وتجويع وضرب مبرح.. تفاصيل مأساة "سما ودنيا" مع زوجة الأب بالشرقية
أخبار المحافظات

سخرة وتجويع وضرب مبرح.. تفاصيل مأساة "سما ودنيا" مع زوجة الأب بالشرقية
حسام حسن يعلن تشكيل منتخب مصر لموقعة السنغال
رياضة محلية

حسام حسن يعلن تشكيل منتخب مصر لموقعة السنغال

التعليم: لا توجد محاكمة للوزير في قضية مدرسة المنيا
أخبار مصر

التعليم: لا توجد محاكمة للوزير في قضية مدرسة المنيا

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

نيجيريا

- -
22:00

المغرب

السنغال

- -
19:00

مصر

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

التعليم تصدر قرارًا بإعادة تسكين 30 ألف معلم مساعد بسبب ظروف قهرية
تردد القناة الجزائرية الناقلة لمباراة مصر والسنغال مجانًا في أمم أفريقيا
7 وزراء سابقين رؤساء لجان نوعية في مجلس النواب
التشكيل المتوقع لمنتخب مصر أمام السنغال
استغاثة منتصف الليل.. كيف أنقذت قاطرات قناة السويس 12 بحاراً من قلب السفينة FENER؟
السفينة تتجه للغرق.. ماذا يحدث على متن FENER قرب شاطئ بورسعيد؟ - صور