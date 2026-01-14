الفضة تقفز لمستوى قياسي جديد لـ92 دولار للأونصة

شهدت أسعار الفضة عالميًا ارتفاعًا ملحوظًا خلال التعاملات الفورية اليوم بنسبة 5.85%، لتصل إلى مستوى قياسي جديد مسجلة نحو 92 دولارًا للأونصة، وفق آخر تحديث بيانات وكالة بلومبرج.

وقال كريم حمدان، تاجر الفضة وخبير المعادن الثمينة، لـ "مصراوي"، إن هذا الارتفاع يعود إلى التوترات الجيوسياسية بين أمريكا وفنزويلا، وبين أمريكا وإيران، بالإضافة إلى توقعات خفض أسعار الفائدة والضغوط المستمرة من دونالد ترامب الرئيس الأمريكي على جيروم باول، رئيس الاحتياطي الفيدرالي، للمطالبة بخفض أسعار الفائدة رغم تضامن البنوك المركزية الأوروبية مع استقلالية البنك المركزي الأمريكي.

وأشار حمدان إلى أن حالة عدم اليقين وزيادة الطلب على الملاذات الآمنة، بالإضافة إلى قيود الصين على تصدير الفضة، جميعها عوامل ساهمت في صعود الأسعار.

وتوقع حمدان أن يصل سعر أونصة الفضة إلى 100 دولار خلال أول ثلاثة أشهر من العام الجاري.

