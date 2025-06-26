هاني جنينة يتوقع انخفاض الدولار إلى 47 جنيها قريبا لـ 3 أسباب

كتبت- دينا خالد:

قال الخبير الاقتصادي هاني جنينة، إن استمرار ارتفاع اليورو أمام الدولار قد يعني استمرار ارتفاع الجنيه أمام الدولار إلى مستويات تقارب 47 أو 48 جنيها.

وأضاف جنينة، من خلال منشور له على صفحتة الشخصية على "فيسبوك"، أن هذا يرجع إلى 3 أسباب، الأول: هو انخفاض سعر الجنيه المصري أمام اليورو بحوالي 11% منذ أول العام هو ما سيدعم صادرات مصر السلعية للاتحاد الأوروبي و التي تقارب الـ13 مليار يورو في العام وصادرات مصر السياحية خاصة أن حوالي 60% من السياح الوافدين سنويا هم من منطقة اليورو.

وأشار جنينة، إلى أن السبب الثاني هو ضعف الدولار أمام العملات الرئيسية يدفع برؤوس الأموال الأمريكية إلى استثمارات في أوروبا و الدول الناشئة للاستفادة من العائد بالعملة المحلية وارتفاع سعر صرف عملات هذه الدول أمام الدولار.

وبحسب جنينة، السبب الثالث هو ارتفاع سعر صرف الجنيه أمام الدولار يوازن الاثر السلبي لانخفاض سعر صرف الجنيه أمام اليورو علي التضخم المستورد، فلولا ارتفاع سعر صرف الجنيه أمام الدولار هذا ألعام بحوالي 4%، لبلغت نسبة انخفاضه أمام اليورو حوالي 15% بدلا من 11%.

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