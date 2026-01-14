بالصور والفيديو.. تغطية خاصة لمباراة مصر والسنغال (محدثة باستمرار)

"استحواذ للأسود واشتباكات بين الجهازين".. ملخص شوط مصر والسنغال الأول في

"مع محمد هاني".. لقطة مثيرة للجدل من مدرب منتخب السنغال في الشوط الأول

تتجه الأنظار مساء اليوم الأربعاء، نحو ملعب ابن بطوطة، حيث يحتضن الصدام الكروي بين منتخبي مصر والسنغال، في نصف نهائي كأس الأمم الأفريقية.

ويقدم "مصراوي"، تغطية خاصة لمباراة مصر والسنغال كالتالي:

رسمياً.. غياب لاعب منتخب مصر عن المباراة المقبلة بكأس الأمم الأفريقية



تلقى منتخب مصر ضربة موجعة في بطولة كأس الأمم الأفريقية، بعد تأكد غياب المدافع حسام عبد المجيد عن المباراة المقبلة، سواء كانت النهائي أو مواجهة تحديد المركز الثالث، بسبب تراكم البطاقات الصفراء.. لمطالعة التفاصيل إضغط هنا

ابنة حسام حسن تدعم منتخب مصر في مواجهة السنغال

نشرت يارا حسام ابنه حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" صورة للمنتخب المصري.. إضغط هنا

زوجة أحمد سيد زيزو تدعم منتخب مصر بهذه الطريقة

نشرت زوجة أحمد سيد زيزو لاعب منتخب مصر والنادي الأهلي الحالي، عبر حسابها الرسمي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام" صورة لمنتخب مصر.. لمتابعة التفاصيل إضغط هنا

زوجة محمد حمدي توجه له رسالة رومانسية بعد نشر التشكيل بصورته

نشرت شيرين حمدي زوجة محمد حمدي لاعب منتخب مصر وبيراميدز الحالي، عبر حسابها الرسمي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام" صورة تشكيل منتخب مصر الذي حرصوا على وجود محمد حمدي على رأس صورة التشكيل.. لمتابعة التفاصيل إضغط هنا

"زي فرعوني".. 10 صور ترصد الحضور الجماهيري في مباراة مصر والسنغال

تزينت مدرجات ملعب "ابن بطوطة" بمدينة طنجة المغربية، بالقميص الأحمر من جانب كل عشاق المنتخب الوطني، الذين حرصوا على التواجد في المدرجات لدعم الفراعنة، في مباراة نصف النهائي أمام السنغال.. لمطالعة التفاصيل إضغط هنا

حسام حسن يعلن تشكيل منتخب مصر لموقعة السنغال

أعلن حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، عن التشكيل الذي سيخوض به المواجهة المرتقبة أمام منتخب السنغال، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة كأس الأمم الإفريقية 2025.. لمطالعة التفاصيل إضغط هنا

لاعب منتخب مصر السابق لمصراوي: "سنضع السنغال في الجيب"

تحدث محمد اليماني، لاعب منتخب مصر السابق، عن حظوظ منتخب مصر في مباراة السنغال، المقرر لها في السابعة مساء اليوم، ضمن نصف نهائي كأس الأمم الأفريقية.. لمطالعة التفاصيل إضغط هنا

مدرب جزر القمر يكشف لمصراوي نقاط قوة وضعف رباعي نصف نهائي أمم أفريقيا

تحدث الإيطالي ستيفانو كوزين، المدير الفني لمنتخب جزر القمر، عن طرق لعب رباعي نصف نهائي كأس الأمم الأفريقية 2025، وتوقعاته لطرفي النهائي.. لمطالعة التفاصيل إضغط هنا

مدرب جزر القمر لمصراوي: "منتخب مصر يمكنه التغلب على أي منافس"

تحدث الإيطالي ستيفانو كوزين، المدير الفني لمنتخب جزر القمر، عن مباراة مصر والسنغال في نصف نهائي كأس الأمم الأفريقية 2025.. لمطالعة التفاصيل إضغط هنا

"صاحب واقعة الليزر".. قصة مشجع للسنغال أشعل الجدل أمام مصر

أعلنت إحدى شركات الطيران السنغالية وصول مشجع أسود التيرانجا، صاحب واقعة "الليزر"، التي أثارت جدلًا واسعًا في عام 2021، إلى المغرب، لحضور مباراة نصف نهائي نسخة 2025 ضد منتخب مصر.. لمطالعة التفاصيل إضغط هنا

"العقدة مش عندنا احنا".. تعليق ناري من شوبير قبل مواجهة مصر والسنغال

أكد الإعلامي أحمد شوبير أن الحديث عن وجود "عقدة" لمنتخب مصر أمام السنغال لا أساس له من الصحة، مشددًا على أن التاريخ يعكس العكس تمامًا، في ظل الندية الكبيرة وتوازن النتائج بين المنتخبين عبر المواجهات السابقة.. لمطالعة التفاصيل إضغط هنا

تحذير سنغالي من منتخب مصر: "تحدى الفراعنة كل التوقعات"

حذر موقع ال "wiwsport" السنغالي، من منتخب مصر، قبل اللقاء المرتقب، مساء اليوم، في نصف نهائي كأس الأمم الأفريقية 2025.. لمطالعة التفاصيل إضغط هنا

صلاح وماني وجهًا لوجه.. ماذا قدما في كأس الأمم الإفريقية؟

ساعات قليلة تفصل جماهير الكرة الإفريقية عن مواجهة من العيار الثقيل تجمع بين منتخبي مصر والسنغال، في نصف نهائي كأس الأمم الإفريقية 2025، في لقاء يحمل أبعادًا تنافسية خاصة داخل المستطيل الأخضر وخارجه.. لمطالعة التفاصيل إضغط هنا

مساعد كيروش السابق: "منتخب مصر تطور ولكنني أراهن على السنغال"

تحدث روجر دي سا، المساعد السابق لكارلوس كيروش المدير الفني السابق لمنتخب مصر، عن مواجهة الفراعنة والسنغال، المقرر لها في السابعة مساء اليوم، في نصف نهائي كأس الأمم الأفريقية 2025.. لمطالعة التفاصيل إضغط هنا