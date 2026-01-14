مباريات الأمس
بالقوة الضاربة.. ثياو يعلن تشكيل منتخب السنغال لمواجهة مصر

كتب : محمد عبد الهادي

06:24 م 14/01/2026
كشف بابي ثياو، المدير الفني لمنتخب السنغال عن التشكيل الرسمي للمواجهة المرتقبة أمام منتخب مصر، والتي تجمع بينهما مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات نصف نهائي كأس الأمم الأفريقية.

ويتواجد على رأس التشكيل قائد منتخب السنغال ساديو ماني في خط الهجوم، و يجاوره كل من نيكولاس جاكسون إيلمان ندياي.

تشكيل السنغال لمواجهة مصر في نصف نهائي أمم أفريقيا

حراسة المرمى: إدوارد ميندي.

خط الدفاع: كاليدو كوليبالي، موسى نياكاتي، ماليك ضيوف، كيربين دياتا.

خط الوسط: إدريسا جانا جايي، بابا جاي، حبيب ديارا

خط الهجوم: ساديو ماني، نيكولاس جاكسون، إيلمان ندياي.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

منتخب السنغال تشكيل منتخب السنغال منتخب مصر مباراة مصر والسنغال كأس الأمم الأفريقية

