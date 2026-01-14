زوجة محمد حمدي توجه له رسالة رومانسية بعد نشر التشكيل بصورته

كشف بابي ثياو، المدير الفني لمنتخب السنغال عن التشكيل الرسمي للمواجهة المرتقبة أمام منتخب مصر، والتي تجمع بينهما مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات نصف نهائي كأس الأمم الأفريقية.

ويتواجد على رأس التشكيل قائد منتخب السنغال ساديو ماني في خط الهجوم، و يجاوره كل من نيكولاس جاكسون إيلمان ندياي.

تشكيل السنغال لمواجهة مصر في نصف نهائي أمم أفريقيا

حراسة المرمى: إدوارد ميندي.

خط الدفاع: كاليدو كوليبالي، موسى نياكاتي، ماليك ضيوف، كيربين دياتا.

خط الوسط: إدريسا جانا جايي، بابا جاي، حبيب ديارا

خط الهجوم: ساديو ماني، نيكولاس جاكسون، إيلمان ندياي.