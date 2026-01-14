ما أسباب ارتفاع أسعار الذهب محليا وعالميا اليوم؟

واصلت أسعار الذهب تحقيق مكاسب قوية في الأسواق المحلية والعالمية خلال تعاملات اليوم الأربعاء، مسجلة قفزة ملحوظة، حيث ارتفع سعر جرام الذهب عيار 21 في السوق المصري بنحو 55 جنيهًا ليصل إلى 6155 جنيهًا، بالتزامن مع صعود سعر الأوقية عالميًا بنحو 66 دولارًا لتسجل 4637 دولارًا للأوقية، وفقًا لتقرير صادر عن منصة "آي صاغة".

وقال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي للمنصة، إن سعر جرام الذهب عيار 24 بلغ نحو 7040 جنيهًا، بينما سجل عيار 18 قرابة 5280 جنيهًا، وارتفع سعر الجنيه الذهب إلى نحو 49280 جنيهًا.

وعلى الصعيد العالمي، واصل الذهب تداوله بالقرب من مستوى 4650 دولارًا للأوقية، مدعومًا بحالة عدم اليقين الاقتصادي وتصاعد التوترات الجيوسياسية، خاصة في منطقة الشرق الأوسط، وهو ما دفع المستثمرين إلى زيادة حيازاتهم من الذهب والمعادن النفيسة تحوطًا من التقلبات.

وجاءت هذه القفزة مدفوعة أيضًا بتنامي توقعات الأسواق باتجاه مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي نحو خفض أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة، مما عزز الإقبال على الذهب باعتباره ملاذًا آمنًا في ظل تصاعد المخاطر الاقتصادية والجيوسياسية عالميًا.

وعززت بيانات التضخم الأمريكية الأخيرة هذه التوقعات، بعدما أظهرت تباطؤ التضخم الأساسي إلى 0.2% على أساس شهري، واستقراره عند 2.6% سنويًا، وهو أدنى مستوى له منذ نحو أربع سنوات، مما دعم رهانات خفض الفائدة.

بالإضافة إلى أن تراجع مؤشر الدولار الأمريكي إلى مستوى يقارب 99.10 نقطة أسهم في زيادة جاذبية الذهب، خاصة للمستثمرين من حاملي العملات الأخرى، إلى جانب الطلب الاستثماري القوي على المعدن الأصفر.

