خريطة الأسعار اليوم: ارتفاع الدواجن والبيض واللحوم والذهب

كتبت- دينا كرم:

ارتفعت أسعار الدواجن، والبيض، والأسمنت، واللحوم، والزيت، والفول، خلال تعاملات اليوم السبت 14-6-2025، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، وأسعار الذهب ترتفع خلال منتصف التعاملات.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق اليوم وفقا لبيانات رسمية، ومنها :

ارتفاع أسعار البيض اليوم السبت بالأسواق (موقع رسمي)

انخفاض الحديد.. أسعار مواد البناء اليوم بالأسواق (موقع رسمي)

ارتفاع الطماطم والخيار.. أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم

انخفاض البلطي.. أسعار السمك والمأكولات البحرية في سوق العبور اليوم

ارتفاع أسعار اللحوم والزيت والفول اليوم بالأسواق (موقع رسمي)

ارتفاع أسعار الدواجن اليوم السبت بالأسواق (موقع رسمي)

سعر الذهب اليوم في مصر يعود للارتفاع بمنتصف تعاملات السبت