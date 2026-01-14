الذهب في مصر يواصل مكاسبه ويسجل مستويات تاريخية في التعاملات المسائية

ارتفع سعر الذهب في مصر اليوم بنحو 10 جنيهات، مسجلاً قمة تاريخية جديدة بحلول التعاملات المسائية الأربعاء 14-11-2026، مقارنةً بمستواه بمنتصف التعاملات؛ وفق ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا "لمصراوي".

سعر الذهب اللحظي

ارتفع سعر الذهب عيار 14 إلى 4106 جنيهات للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 18 إلى 5280 جنيهًا للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 21 إلى 6160 جنيهًا للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 24 إلى 7040 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وصعد سعر الجنيه الذهب إلى 49280 جنيهًا وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرام سجل نحو 70400 جنيه.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 218944 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 352000 جنيه.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

وارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.77% إلى نحو 4621 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.