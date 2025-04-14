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تعرف على سعر الذهب المعلن بموقع البورصة المصرية الاثنين 14 أبريل 2024

03:13 م الإثنين 14 أبريل 2025

سعر الذهب

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كتبت- أمنية عاصم:

يختلف السعر الاسترشادي للذهب المنشور على موقع البورصة المصرية يوميًا بحسب سعر الأوقية بالبورصات العالمية، حيث وصل سعر العرض لعيار 24 (أي الشراء من المستهلك) اليوم الاثنين إلى نحو 5250جنيهًا، وسجل سعر الطلب (البيع للمستهلك) نحو 5308 جنيهًا.

بناءً على هذا السعر، فإن سعر جرام الذهب عيار 21 في حالة البيع للمستهلك يصل إلى نحو 4644 جنيهًا والجرام عيار 18 إلى نحو 3981 جنيهًا.

وسجل سعر الجنيه الذهب بذلك 37156 جنيهًا، بناءً على المستويات المذكورة.

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