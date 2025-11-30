شلل شيكاجو.. كيف أثر عطل Globex على الأسواق؟

شهدت أسواق المال العالمية نهاية الأسبوع الماضي حالة من الارتباك، بعدما تعرضت منصة التداول الدولية "Globex" التابعة لبورصة شيكاغو التجارية لعطل تقني مفاجئ استمر قرابة عشر ساعات نتيجة خلل في نظام التبريد بأحد مراكز البيانات.

الانقطاع، الذي يعد الأطول منذ حادث مشابه وقع في 2019، أثار علامات استفهام واسعة حول قدرة أكبر مشغلي البورصات في العالم على التعامل مع الطوارئ التقنية وضمان استمرارية العمل.

قال نديم السبع، الرئيس التنفيذي لشركة (First Financial Markets)، في مداخلة مع قناة العربية بيزنس، إن العطل أربك التداولات وأحدث تحركات غير منطقية في العقود الآجلة والخيارات وأسواق السلع، مشيرًا إلى أن عددًا من المنصات العالمية فضل إيقاف التداول على الذهب بالكامل خشية حدوث قفزات سعرية مباغتة أو عمليات مراجحة سريعة تستغل توقف "Globex".

وأوضح أن ما ساعد في تقليل حدة التأثير كان تزامن الحادث مع جلسة قصيرة في وول ستريت بعد عطلة عيد الشكر.

وأشار السبع إلى أن اعتماد كيان ضخم مثل CME على مركز بيانات واحد يثير تساؤلات حول جاهزية البورصات الكبرى لسيناريوهات الانقطاع المفاجئ، لافتًا إلى أن الحاجة أصبحت ملحة لإعادة النظر في خطط استمرارية الأعمال وتوزيع مراكز التشغيل لمنع توقف كامل مماثل في المستقبل.