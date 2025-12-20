ارتفعت أسعار الأرز السائب وزيت عباد الشمس والذرة والسكر والمكرونة، خلال تعاملات اليوم السبت 20-12-2025، بينما انخفضت أسعار الدقيق والعدس، والدواجن، مقارنةً بأسعار أمس وفقًا للبيانات المنشورة من مركز معلومات مجلس الوزراء لأسعار عدد من السلع الأساسية والغذائية بشكل يومي على أحد المواقع التابعة له "بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية".

ويرصد مصراوي متوسط أسعار أبرز السلع الأساسية في الأسواق اليوم، بحسب بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية، وجاءت الأسعار كالآتي:

أسعار السلع الأساسية

كيلو الأرز المعبأ: 34.41 جنيه، بتراجع 43 قرشًا.

كيلو الفول المعبأ: 65.9 جنيه، بزيادة 5.49 جنيه.

كيلو الدقيق المعبأ: 29.48 جنيه، بتراجع 4.05 جنيه.

لتر زيت عباد الشمس: 100 جنيه، بزيادة 7.65 جنيه.

كيلو السكر المعبأ: 38.31 جنيه، بزيادة 3.1 جنيه.

كيلو المكرونة المعبأة: 28.98 جنيه، بزيادة 1.06 جنيه.

كيلو العدس المعبأ: 66.65 جنيه، بانخفاض 2.57 جنيه.

البيض البلدي (بيضة واحدة): 5.93 جنيه، بارتفاع 53 قرشًا.

لتر زيت الذرة: 115.59 جنيه، بزيادة 5.66 جنيه.

كيلو اللحوم الطازجة: 420.58 جنيه، بارتفاع 15.76 جنيه.

كيلو الدواجن الطازجة: 92.4 جنيه، بتراجع 1.83 جنيه.

كيلو الأرز السائب: 22.71 جنيه، بانخفاض 4.14 جنيه.

كيلو الفول السائب: 54.29 جنيه، بارتفاع 76 جنيه.

كيلو الجبن الأبيض: 138.52 جنيه، بزيادة 6.79 جنيه.

كيلو الجبن الرومي: 277.89 جنيه، بتراجع 2.51 جنيه.

كيلو اللبن السائب: 32.33 جنيه، بزيادة 67 قرشًا.

كيلو المسلي الصناعي: 100.98 جنيه، بتراجع 98 قرشًا.