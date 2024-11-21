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تعرف على سعر الذهب المعلن بموقع البورصة المصرية اليوم الخميس 21 نوفمبر

03:28 م الخميس 21 نوفمبر 2024

سعر الذهب

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كتبت- أمنية عاصم:

يختلف السعر الاسترشادي للذهب المنشور على موقع البورصة المصرية يومياً بحسب سعر الأوقية بالبورصات العالمية، حيث وصل سعر العرض لعيار 24 (أي الشراء من المستهلك) اليوم الخميس إلى نحو 4260 جنيهًا، وسجل سعر الطلب (البيع للمستهلك) نحو 4306 جنيه.

وبناءً على هذا السعر، فإن سعر جرام الذهب عيار 21 في حالة البيع للمستهلك يصل إلى نحو 3767 جنيها والجرام عيار 18 إلى نحو 3229 جنيهًا.

وسجل سعر الجنيه الذهب بذلك 30142 جنيهًا، بناءً على المستويات المذكورة.

سعر الذهب البورصة المصرية عيار 21 عيار 18
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