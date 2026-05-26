زار عمرو الغريب، محافظ المنوفية، اليوم الثلاثاء، دار الحضانة الإيوائية بمدينة شبين الكوم، لمشاركة الأطفال الأيتام فرحة عيد الأضحى المبارك، وإدخال البهجة والسرور إلى نفوسهم، إلى جانب متابعة مستوى الخدمات المقدمة داخل الدار.

توزيع عيدية وهدايا على الأطفال



شهدت الزيارة توزيع العيدية والهدايا على الأطفال داخل الدار، التي تضم 25 طفلًا وطفلة من فاقدي الرعاية الأسرية، وسط أجواء من الفرحة والسعادة.

كما حرص المحافظ على توزيع كراتين مواد غذائية على العاملين بالدار، دعمًا لهم ومشاركةً في أجواء العيد.

حوار مفتوح مع الأطفال



وأجرى محافظ المنوفية حوارًا مفتوحًا مع الأطفال للاطمئنان على مستوى الرعاية المقدمة لهم، ومدى رضاهم عن الخدمات داخل الدار، إلى جانب التعرف على احتياجاتهم والعمل على تلبيتها.

دعم متواصل لدور الرعاية



وأكد المحافظ حرص المحافظة على تقديم الدعم الكامل لدور الرعاية الاجتماعية، وتوفير أوجه الرعاية النفسية والاجتماعية للأطفال الأيتام والفئات الأولى بالرعاية.

إشادة من الأطفال بالزيارة



وأعرب الأطفال عن سعادتهم الكبيرة بزيارة محافظ المنوفية ومشاركته لهم فرحة عيد الأضحى، مقدمين الشكر له على اهتمامه بإسعادهم وإدخال البهجة إلى قلوبهم.