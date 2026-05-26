إعلان

عيديات وهدايا.. محافظ المنوفية يشارك الأطفال الأيتام فرحة قدوم العيد

كتب : أحمد الباهي

02:51 م 26/05/2026

محافظ المنوفية يشارك الأطفال الأيتام فرحة قدوم الع

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

زار عمرو الغريب، محافظ المنوفية، اليوم الثلاثاء، دار الحضانة الإيوائية بمدينة شبين الكوم، لمشاركة الأطفال الأيتام فرحة عيد الأضحى المبارك، وإدخال البهجة والسرور إلى نفوسهم، إلى جانب متابعة مستوى الخدمات المقدمة داخل الدار.

توزيع عيدية وهدايا على الأطفال


شهدت الزيارة توزيع العيدية والهدايا على الأطفال داخل الدار، التي تضم 25 طفلًا وطفلة من فاقدي الرعاية الأسرية، وسط أجواء من الفرحة والسعادة.

كما حرص المحافظ على توزيع كراتين مواد غذائية على العاملين بالدار، دعمًا لهم ومشاركةً في أجواء العيد.

حوار مفتوح مع الأطفال


وأجرى محافظ المنوفية حوارًا مفتوحًا مع الأطفال للاطمئنان على مستوى الرعاية المقدمة لهم، ومدى رضاهم عن الخدمات داخل الدار، إلى جانب التعرف على احتياجاتهم والعمل على تلبيتها.

دعم متواصل لدور الرعاية


وأكد المحافظ حرص المحافظة على تقديم الدعم الكامل لدور الرعاية الاجتماعية، وتوفير أوجه الرعاية النفسية والاجتماعية للأطفال الأيتام والفئات الأولى بالرعاية.

إشادة من الأطفال بالزيارة


وأعرب الأطفال عن سعادتهم الكبيرة بزيارة محافظ المنوفية ومشاركته لهم فرحة عيد الأضحى، مقدمين الشكر له على اهتمامه بإسعادهم وإدخال البهجة إلى قلوبهم.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

المنوفية محافظ المنوفية عيد الأضحى دار الأيتام شبين الكوم

فيديو قد يعجبك

أحدث الموضوعات

درة وأحمد حاتم ومحمد هنيدي وتامر عاشور.. نجوم الفن يؤدون مناسك الحج في
زووم

درة وأحمد حاتم ومحمد هنيدي وتامر عاشور.. نجوم الفن يؤدون مناسك الحج في
مفاجأة.. صاحب «إيجيبت كدا كدا» يكشف هويته بصورة من البطاقة الصحية
علاقات

مفاجأة.. صاحب «إيجيبت كدا كدا» يكشف هويته بصورة من البطاقة الصحية
"ملحقوش يعيدوا".. مصرع أسرة كاملة وسائق في حادث تصادم ببني سويف (فيديو
أخبار المحافظات

"ملحقوش يعيدوا".. مصرع أسرة كاملة وسائق في حادث تصادم ببني سويف (فيديو
رئيس رابطة التجار يوضح حقيقة بيع سيارات جديدة بعيوب تصنيع
أخبار السيارات

رئيس رابطة التجار يوضح حقيقة بيع سيارات جديدة بعيوب تصنيع
السكة الحديد: قطارات إضافية ومخصوصة لتخفيف الزحام خلال إجازة عيد الأضحى
أخبار مصر

السكة الحديد: قطارات إضافية ومخصوصة لتخفيف الزحام خلال إجازة عيد الأضحى

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان

إمام عاشور ومهاجم بيراميدز.. جوميز يفاجئ الفتح السعودي بـ 3 شروط للتجديد
حالة الطقس في أيام عيد الأضحى.. شبورة ورياح وفرص أمطار خفيفة