بين الهدايا والعيديات.. لقطات من جولة محافظ أسيوط على المستشفيات (صور)

أكد الدكتور أحمد الجبالي، مدير عام الطب البيطري ببني سويف، أن المديرية انتهت من تجهيز 16 مجزرًا حكوميًا بمختلف مراكز المحافظة، لاستقبال المواطنين الراغبين في ذبح الأضاحي مجانًا طوال أيام عيد الأضحى المبارك.

إشراف بيطري كامل داخل المجازر

وأوضح مدير عام الطب البيطري أن جميع المجازر ستعمل تحت إشراف بيطري متكامل، مع تواجد الأطباء البيطريين للكشف على الأضاحي قبل وبعد الذبح، والتأكد من سلامة اللحوم حفاظًا على صحة المواطنين.

منع الذبح العشوائي بالشوارع

وأشار الدكتور أحمد الجبالي إلى أن فتح المجازر مجانًا يأتي في إطار التيسير على المواطنين والحد من الذبح العشوائي بالشوارع، بما يسهم في الحفاظ على البيئة والصحة العامة.

رفع درجة الاستعداد بالمجازر

وأكد رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع الإدارات البيطرية والمجازر خلال فترة العيد، لضمان تقديم الخدمات للمواطنين بكفاءة عالية.

حملات رقابية على الأسواق ومحال اللحوم

وأضاف أن مديرية الطب البيطري ستكثف الحملات الرقابية على الأسواق ومحال بيع اللحوم، بالتنسيق مع الجهات المعنية، لضبط المخالفات والتأكد من صلاحية المعروض حفاظًا على سلامة المواطنين.