إعلان

7 أعراض تشير إلى نقص الحديد في الجسم

كتب : أحمد الضبع

01:30 م 26/05/2026

نقص الحديد في الجسم

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أحمد الضبع

نقص الحديد من أكثر المشكلات الصحية شيوعا، خاصة بين النساء والأطفال، وقد تظهر على المصابين به علامات تحذيرية يخلط البعض بينها وبين الإرهاق العادي أو ضعف التركيز، رغم أنها قد تشير إلى الإصابة بفقر الدم الناتج عن نقص الحديد.

ما أضرار انخفاض مستويات الحديد في الجسم؟

وبحسب موقع Mayo Clinic، فإن انخفاض مستويات الحديد يؤثر على قدرة الجسم على إنتاج الهيموجلوبين المسؤول عن نقل الأكسجين إلى الأنسجة، ما ينعكس على وظائف الجسم المختلفة.

وفي السطور التالية، أبرز الأعراض التي قد تشير إلى نقص الحديد في الجسم:

الشعور بالتعب والإرهاق المستمر

الإرهاق من أكثر العلامات شيوعا، إذ يشعر المصاب بالتعب حتى مع بذل مجهود بسيط نتيجة نقص وصول الأكسجين إلى الجسم.

شحوب البشرة

قد يبدو الوجه أو الجلد أكثر شحوبا من المعتاد بسبب انخفاض نسبة الهيموجلوبين في الدم.

ضيق التنفس

يعاني بعض الأشخاص من صعوبة في التنفس أو تسارع ضربات القلب أثناء الحركة أو صعود السلالم.

الدوخة والصداع

يمكن أن يؤدي نقص الحديد إلى الشعور بالدوار والصداع المتكرر بسبب ضعف وصول الأكسجين إلى المخ.

برودة اليدين والقدمين

يشعر المصابون أحيانا ببرودة الأطراف نتيجة تأثر الدورة الدموية بنقص الحديد.

تكسر الأظافر وضعف الشعر

قد يؤدي نقص الحديد إلى هشاشة الأظافر وتساقط الشعر أو ضعفه بشكل ملحوظ.

الرغبة في تناول أشياء غريبة

يشتهي بعض المصابين مواد غير غذائية مثل الثلج، وهي علامة ترتبط أحيانا بنقص الحديد الشديد.

وينصح الأطباء بضرورة إجراء تحليل صورة دم كاملة ومستوى الحديد في الجسم عند استمرار هذه الأعراض، مع الحرص على تناول الأطعمة الغنية بالحديد مثل اللحوم الحمراء والبقوليات والخضروات الورقية.

اقرأ أيضًا:

ما هي أعراض وأسباب نقص الحديد في الجسم؟

احذر.. هذه الأعراض تكشف نقص الحديد


اعرف برجك من تاريخ ميلادك

صحة قص الحديد لدوخة

فيديو قد يعجبك

أحدث الموضوعات

4 قضايا تلاحق الأهلي في فيفا.. هل يواجه خطر إيقاف القيد وما المبالغ المطلوبة؟
رياضة محلية

4 قضايا تلاحق الأهلي في فيفا.. هل يواجه خطر إيقاف القيد وما المبالغ المطلوبة؟
كيفية التقدم للموسم الثاني من مسابقة "دولة التلاوة".. الرابط والشروط
أخبار مصر

كيفية التقدم للموسم الثاني من مسابقة "دولة التلاوة".. الرابط والشروط
"أنقذوني من مياه النار".. فيديو صرخة من شرفة الموت يهز السوشيال ميديا
حوادث وقضايا

"أنقذوني من مياه النار".. فيديو صرخة من شرفة الموت يهز السوشيال ميديا
درة وأحمد حاتم ومحمد هنيدي وتامر عاشور.. نجوم الفن يؤدون مناسك الحج في
زووم

درة وأحمد حاتم ومحمد هنيدي وتامر عاشور.. نجوم الفن يؤدون مناسك الحج في
"لا ملاذ آمن الآن".. المرشد الإيراني يلوّح برسائل تصعيدية ضد أمريكا
شئون عربية و دولية

"لا ملاذ آمن الآن".. المرشد الإيراني يلوّح برسائل تصعيدية ضد أمريكا

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان

إمام عاشور ومهاجم بيراميدز.. جوميز يفاجئ الفتح السعودي بـ 3 شروط للتجديد
حالة الطقس في أيام عيد الأضحى.. شبورة ورياح وفرص أمطار خفيفة