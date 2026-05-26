أحمد الضبع

نقص الحديد من أكثر المشكلات الصحية شيوعا، خاصة بين النساء والأطفال، وقد تظهر على المصابين به علامات تحذيرية يخلط البعض بينها وبين الإرهاق العادي أو ضعف التركيز، رغم أنها قد تشير إلى الإصابة بفقر الدم الناتج عن نقص الحديد.

ما أضرار انخفاض مستويات الحديد في الجسم؟

وبحسب موقع Mayo Clinic، فإن انخفاض مستويات الحديد يؤثر على قدرة الجسم على إنتاج الهيموجلوبين المسؤول عن نقل الأكسجين إلى الأنسجة، ما ينعكس على وظائف الجسم المختلفة.

وفي السطور التالية، أبرز الأعراض التي قد تشير إلى نقص الحديد في الجسم:

الشعور بالتعب والإرهاق المستمر

الإرهاق من أكثر العلامات شيوعا، إذ يشعر المصاب بالتعب حتى مع بذل مجهود بسيط نتيجة نقص وصول الأكسجين إلى الجسم.

شحوب البشرة

قد يبدو الوجه أو الجلد أكثر شحوبا من المعتاد بسبب انخفاض نسبة الهيموجلوبين في الدم.

ضيق التنفس

يعاني بعض الأشخاص من صعوبة في التنفس أو تسارع ضربات القلب أثناء الحركة أو صعود السلالم.

الدوخة والصداع

يمكن أن يؤدي نقص الحديد إلى الشعور بالدوار والصداع المتكرر بسبب ضعف وصول الأكسجين إلى المخ.

برودة اليدين والقدمين

يشعر المصابون أحيانا ببرودة الأطراف نتيجة تأثر الدورة الدموية بنقص الحديد.

تكسر الأظافر وضعف الشعر

قد يؤدي نقص الحديد إلى هشاشة الأظافر وتساقط الشعر أو ضعفه بشكل ملحوظ.

الرغبة في تناول أشياء غريبة

يشتهي بعض المصابين مواد غير غذائية مثل الثلج، وهي علامة ترتبط أحيانا بنقص الحديد الشديد.

وينصح الأطباء بضرورة إجراء تحليل صورة دم كاملة ومستوى الحديد في الجسم عند استمرار هذه الأعراض، مع الحرص على تناول الأطعمة الغنية بالحديد مثل اللحوم الحمراء والبقوليات والخضروات الورقية.

اقرأ أيضًا:

ما هي أعراض وأسباب نقص الحديد في الجسم؟

احذر.. هذه الأعراض تكشف نقص الحديد





