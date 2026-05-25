14 مصابا إثر حادث تصادم في أطفيح جنوب الجيزة ورفع السيارات المنكوبة

كتب : محمد شعبان

11:33 م 25/05/2026

حادث تصادم بالطريق الصحراوي بأطفيح جنوب الجيزة

شهد الطريق الصحراوي جنوب محافظة الجيزة، مساء الإثنين، حادث تصادم مروع بين سيارة ميكروباص وأخرى ملاكي، أسفر عن إصابة 14 شخصًا بإصابات متفرقة، وسط استنفار أمني.

تلقى مسؤول غرفة عمليات مرور الجيزة إخطارا من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث ووجود مصابين بالطريق الصحراوي جنوب المحافظة.

انتقلت الخدمات المرورية إلى محل البلاغ وتبين بالفحص اصطدام سيارة ميكروباص بأخرى ملاكي أثناء سيرهما بالطريق، ما أدى إلى تهشم جزئي بالمركبتين وإصابة 14 شخصًا بإصابات متنوعة ونقلوا إلى مستشفى أطفيح للعلاج.

بدورها، دفعت الإدارة العامة للمرور بونش إغاثة لرفع آثار التصادم وتجنيب السيارتين نهر الطريق، بهدف إعادة الحركة المرورية إلى طبيعتها ومنع التكدسات، خاصة مع الكثافات المرورية التي شهدها الطريق عقب وقوع الحادث.

