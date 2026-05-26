اتهامات بالبلطجة وسرقة كاميرات.. والتحريات تكشف مفاجأة بمشاجرة أسيوط

كتب : مصراوي

12:34 م 26/05/2026

الداخلية تكشف تفاصيل فيديو واقعة أسيوط

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشورين مدعومين بمقاطع فيديو تم تداولهما عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمنّا تضرر سيدة من أبناء عمومتها، متهمة إياهم بممارسة أعمال بلطجة داخل عيادتها الخاصة والتعدي عليها بالسب، وسرقة كاميرات المراقبة الخاصة بالعيادة في أسيوط.

مشاجرة أسيوط

وبالفحص، تبين أنه بتاريخ 17 من الشهر الجاري، تلقى مركز شرطة أسيوط بلاغًا بوقوع مشاجرة بين طرف أول مكون من شقيق الشاكية، وطرف ثان مكون من نجل عمها، وكلاهما مقيمان بدائرة المركز، وذلك بسبب خلافات تتعلق بالجيرة ولهو الأطفال، حيث تعدى الطرف الثاني على الأول بالضرب دون حدوث إصابات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهما في حينه.

حقيقة فيديو أسيوط

كما تبين أنه بتاريخ 18 من الشهر الجاري، تجددت الخلافات بين طرف أول ضم الشاكية وشقيقها وشقيقتها وزوجها وشقيقه، وأصيب اثنان منهم بكدمات وسحجات، وطرف ثان ضم 7 من أبناء عمومتها، أصيب أحدهم بكدمة، وجميعهم مقيمون بدائرة المركز، حيث تعدى الطرفان على بعضهما بالضرب، ما أسفر عن الإصابات المشار إليها.

القبض على الطرفين

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط طرفي المشاجرة، وبمواجهتهم أقروا بارتكاب الواقعة بسبب تلك الخلافات.

كما أسفرت التحريات عن عدم صحة ما ورد بالشكوى بشأن قيام المشكو في حقهم بسرقة كاميرات المراقبة الخاصة بالعيادة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الطرفين، وبعرضهما على النيابة العامة أبديا رغبتهما في التصالح.

