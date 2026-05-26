تفاصيل تأجيل محاكمة المطرب فضل شاكر العسكرية إلى يونيو المقبل

كتب : مصطفى حمزة

01:57 م 26/05/2026

فضل شاكر

قررت المحكمة العسكرية في لبنان، في جلستها التي عقدت اليوم الثلاثاء في بيروت، تأجيل محاكمة المطرب اللبناني فضل شاكر إلى شهر يونيو المقبل.

وحددت المحكمة موعد الجلسة القادمة لمحاكمة فضل شاكر، إذ تقرر عقدها يوم 23 يونيو المقبل.

تفاصيل جلسة محاكمة فضل شاكر


وكشفت قناة "LBC" اللبنانية أن الجلسة التي عُقدت اليوم الثلاثاء، شهدت استماع هيئة المحكمة إلى ثلاث شخصيات أمنية وآخر مدني، لهم علاقة بالقضية التي يخضع بسببها فضل شاكر للمحاكمة.

ويخضع فضل شاكر للمحاكمة العسكرية في 4 قضايا هي: الانتماء إلى تنظيم مسلح (مجموعة الشيخ أحمد الأسير)، وتمويل هذا التنظيم، وحيازة أسلحة غير مرخصة، والنيل من سلطة الدولة وهيبتها.

أحكام غيابية على فضل شاكر

وصدرت ضد المطرب غيابياً أحكام بالسجن مجموعها 22 عاماً مع الأشغال الشاقة؛ ومنها حكم بالسجن 15 عاماً لتورطه في أعمال إرهابية، وآخر بالسجن 7 أعوام بدعوى تقديمه التمويل والدعم المالي للمجموعة المسلحة.

