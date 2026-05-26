كشفت تحريات الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو متداول ادعى خلاله شخص تلفيق أمن الإسماعيلية قضية لأخيه.

مشاجرة بالخرطوش في الإسماعيلية

تبين بالفحص أن الواقعة الحقيقية تعود إلى 9 يناير الماضي، إذ تلقى مركز شرطة أبو صوير بلاغًا من أحد المستشفيات باستقبال مصابين اثنين برش خرطوش.

تفاصيل مشاجرة الإسماعيلية

وبسؤالهما، اتهما شقيق صاحب الفيديو بإطلاق النيران عليهما وإحداث إصابتهما، ثم فر هاربًا. وأوضح المصابان أن المتهم حاول سرقة "توك توك" مملوكة لجارهما، وأنهما أمسكا به فأطلق النار عليهما وأيد مالك المركبة أقوالهما.

حقيقة المتهم

بتقنين الإجراءات تمكنت القوات من ضبط المتهم في حينه، وتبين أنه عنصر جنائي سبق اتهامه في جنايات قتل وسلاح ناري واستعمال قوة، وعثر بحوزته على كمية من مخدر الهيروين والسلاح الناري المستخدم في الواقعة.

بمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وحيازته المواد المخدرة بقصد الاتجار، وأحيل للنيابة وصدر مؤخرًا حكم قضائي ضده بالسجن 6 سنوات في القضية المشار إليها.

اقرأ أيضا:

"أحشاؤه خرجت من جسده".. قصة مقتل شاب بولاق الدكرور بسبب "ماسورة صرف"



بعد الحكم بحبس "يسرا ويمنى" 3 سنوات.. هل ينهي تنازل الأب العقوبة في قضية تزوير النفقة؟



ضربوه بعد فرحه بـ5 أيام.. حكاية "عريس الوراق" مات برصاصة في فمه