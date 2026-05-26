الجيزة: 23 مجزرًا مستعدًا لاستقبال الأضاحي.. والمحافظ يتفقد "المنيب" و"الوراق"

تواصل هيئة ميناء دمياط تقديم خدماتها التشغيلية واللوجستية بكامل طاقتها على مدار 24 ساعة يوميًا خلال عطلة عيد الأضحى المبارك، مع استمرار العمل بكافة القطاعات التشغيلية والخدمية على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، بما يضمن انتظام حركة السفن وشحن وتفريغ البضائع دون تأثر بفترة الإجازة.

ميناء دمياط يواصل العمل بكامل طاقته خلال إجازة عيد الأضحى

أكدت الهيئة أن منظومة العمل داخل الميناء تسير بصورة طبيعية وفق خطة تشغيلية متكاملة، تشمل استقبال ومغادرة السفن، وانتظام أعمال الشحن والتفريغ والتداول، إلى جانب تقديم مختلف الخدمات اللوجستية للتوكيلات والخطوط الملاحية، بما يضمن الحفاظ على معدلات الأداء والكفاءة التشغيلية.

وأوضحت الهيئة أن الأرصفة والمحطات تعمل بكامل طاقتها، بما يسهم في تحقيق انسيابية حركة العمل واستيعاب مختلف الأنشطة التشغيلية خلال أيام العيد، بالتنسيق الكامل مع كافة أطراف المجتمع المينائي.

ويأتي ذلك في إطار حرص هيئة ميناء دمياط على استمرارية الخدمات المينائية بكفاءة عالية، ودعم حركة التجارة وسلاسل الإمداد، بما يعزز من مكانة الميناء كمركز لوجستي ومحوري على البحر المتوسط.