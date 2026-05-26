أقام "يوسف" دعوى قضائية أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، يطلب فيها فسخ عقد زواجه من زوجته، مبررًا طلبه بأنها تتبع نظامًا غذائيًا صحيًا وفرضته عليه، حتى أصابته بالمرض قائلًا "مراتي منعتني أكل سمك وملوخية ونشّفت معدته"، على حد وصفه.

وقال يوسف، البالغ من العمر 32 عامًا - محاسبًا: "تزوجت منذ 5 سنوات من أماني، 28 عامًا، ورزقنا الله بطفل، وكانت حياتنا الزوجية مستقرة، لكن زوجتي اتبعت نظامًا غذائيًا صحيًا وجدته على "فيسبوك"، وفرضته عليّ".

تفاصيل دعوى فسخ عقد الزواج

وأضاف الزوج: ناقشتها كثيرًا، وقلت لها إنها حرة في اتباع ما تشاء لنفسها، لكن لا تفرض عليّ طعامًا لا أتقبله، ومع ذلك فرضت سيطرتها عليّ بحجة أنها تريد مصلحتي ومصلحة ابننا.

تابع: زوجتي منعت دخول الخبز إلى المنزل، رغم أنني لا أستطيع تناول الطعام من دونه، كما منعت الأسماك والدجاج والجمبري والملوخية، ومنعت كذلك معظم الخضروات والبقوليات، حتى أصبح أشعر بالجوع طوال الوقت، كما أن ظروفي المادية لا تسمح لي بتناول الطعام من المطاعم يوميًا.

أضاف يوسف: "تشاجرت مع زوجتي، وقلت لها إن من حقي كزوج أن تطهو الطعام الذي أحبه، لكنها متمسكة برأيها، وتشعرني بأن كل الأطعمة خطيرة ومميتة، حتى المشروبات الغازية منعتني منها".

محاولات للإصلاح

وأوضح الزوج أنه قرر أخذ إجازة من العمل وترك المنزل، وسافر إلى أسرته في إحدى المحافظات، لإعطاء زوجته فرصة للتراجع عن هذا النظام، الذي كان سببًا في خراب حياتهما، بحسب قوله.

وأضاف أنه عاد بعد أسبوع إلى المنزل على أمل أن تكون قد غيّرت رأيها، لكنها ظلت متمسكة بالنظام الغذائي، فخيّرها بينه وبين الاستمرار فيه، إلا أنها أصرت على موقفها.

أشار إلى أنه لجأ إلى محكمة الأسرة، وأقام دعوى فسخ عقد زواج حملت رقم 642 لسنة 2026، ولاتزال الدعوى منظورة أمام المحكمة.

