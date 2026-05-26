بعد سخريته المتكررة من بايدن.. تساؤلات تلاحق ترامب بشأن صحته

يخضع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي سيبلغ الثمانين من عمره الشهر المقبل، اليوم الثلاثاء لفحص طبي سنوي روتيني في مركز والتر ريد الطبي العسكري الوطني، في وقت شهدت فيه الأشهر الماضية اهتماما متزايدا بظهور مؤشرات صحية متفرقة أثارت تساؤلات حول حالته الصحية، وذلك بعد فترة حرص خلالها على تقديم نفسه باعتباره أكثر نشاطا ولياقة مقارنة بسلفه جو بايدن.

ترامب وبايدن.. المقارنة الصحية تعود إلى الواجهة

وخلال الفترة الماضية، دأب ترامب على إظهار نفسه باعتباره أكثر قدرة بدنية ونشاطا من الرئيس السابق جو بايدن، الذي غادر منصبه العام الماضي عن عمر 82 عاما، في ظل شكوك أثيرت بشأن أهليته للاستمرار في المنصب.

وتعود المقارنات المتعلقة بالحالة الصحية للرئيسين إلى الواجهة في وقت يخضع فيه ترامب لفحوص طبية، بينما سبق أن شُخّص بايدن العام الماضي بنوع وصف بأنه "عدواني" من سرطان البروستاتا امتد إلى العظام، وخضع لاحقا لعلاج إشعاعي.

صور حديثة تثير تساؤلات حول صحة ترامب

وشهد العام الحالي تداول صور حديثة لترامب أظهرت طفحا جلديا أحمر في منطقة الرقبة، وذلك بعد انتشار صور خلال يوليو تموز 2025 كشفت عن وجود تورم في كاحليه إلى جانب كدمات في يده جرى إخفاؤها باستخدام مستحضرات تجميل.

ويعد ترامب، المولود في 14 يونيو حزيران، الرئيس الأكبر سنا عند توليه المنصب، بعدما بدأ ولايته الثانية في يناير كانون الثاني 2025.

البيت الأبيض يوضح أسباب الأعراض الظاهرة

وقال طبيب البيت الأبيض شون باربابيلا إن ترامب يستخدم نوعا شائعا من الكريمات كعلاج وقائي للجلد من أجل معالجة الطفح الموجود في منطقة الرقبة، دون تقديم تفاصيل إضافية بشأن طبيعة الحالة.

وعقب نشر صور ساقي الرئيس ويديه خلال يوليو تموز الماضي، أوضح باربابيلا في رسالة أن الأسباب المرتبطة بالحالة ليست خطيرة، مشيرا إلى عدم وجود أي مؤشرات على الإصابة بتجلطات في الأوردة العميقة أو أمراض في الشرايين.

كما أوضحت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت للصحفيين أن التورم في ساق ترامب يعود إلى حالة وريدية وصفتها بأنها "شائعة"، وأضافت أن الكدمات الظاهرة في يده جاءت نتيجة مصافحته أعدادا كبيرة من الأشخاص.

فحوص إضافية وتصريحات من ترامب

وقال ترامب خلال أكتوبر الماضي إنه خضع لفحص باستخدام التصوير بالرنين المغناطيسي خلال الشهر نفسه، بينما لم يقدم البيت الأبيض آنذاك تفاصيل إضافية حول أسباب إجراء الفحص.

واكتفت ليفيت بالقول إن نتائج الفحص تشير إلى أن ترامب يتمتع بـ"صحة بدنية ممتازة".

وفي تصريحات لاحقة للصحفيين، قال ترامب إنه خضع للتصوير بالرنين المغناطيسي ضمن تقييم طبي ثان.

وأضاف: "التصوير بالرنين المغناطيسي إجراء روتيني للغاية، ماذا هل تعتقدون أنه لا ينبغي لي الخضوع له؟ كثيرون يقومون به... لقد أجريت التصوير، وقال الطبيب إنها أفضل نتيجة رآها في حياته".

وفي المقابل، أشار خبراء إلى أن التصوير بالرنين المغناطيسي لا يعد عادة جزءا من الفحص الطبي الروتيني الشامل، بل يستخدم غالبا للحصول على صور تفصيلية للجسم.

نتائج فحص القلب وتعليقات حول الإرهاق

وفي مذكرة صادرة بعد الفحص الثاني، ذكر باربابيلا أن نتائج التقييم أظهرت أن العمر القلبي للرئيس، وهو مؤشر يستخدم لقياس حيوية القلب والأوعية الدموية من خلال تخطيط كهربائية القلب، يقل بنحو 14 عاما عن عمره الفعلي.

كما أثار ترامب تساؤلات خلال الفترة الماضية بعدما بدا وكأنه يغفو أثناء عدد من الاجتماعات، من بينها اجتماع مع أعضاء حكومته.

وسبق لترامب أن سخر من هذا الأمر في فبراير شباط، قائلا إن البعض قال إنه أغمض عينيه، مضيفا: "كان الأمر مملا للغاية، لم أنم، بل أغمضت عيني فقط لأنني أردت مغادرة المكان بأسرع وقت".

وتأتي هذه التطورات في وقت تعود فيه المقارنات الصحية بين ترامب وبايدن إلى الواجهة، بعدما سبق أن قدم ترامب نفسه على أنه أكثر نشاطا وحيوية من الرئيس السابق.