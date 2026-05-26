يواجه النادي الأهلي عدة ملفات قانونية أمام الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، في وقت تتحرك فيه إدارة القلعة الحمراء لحسم القضايا العالقة وتجنب أي عقوبات محتملة قد تؤثر على الفريق خلال الفترات المقبلة.

وتأتي أبرز هذه الملفات بعد الشكوى التي تقدم بها الإسباني خوسيه ريبيرو المدير الفني السابق للأهلي، إلى جانب ثلاثة من أفراد جهازه المعاون، للمطالبة بالحصول على مستحقاتهم المالية المتأخرة لدى النادي.

حكم مبدئي لصالح ريبيرو ومساعديه

وبحسب ما تم تداوله، حصل ريبيرو وثلاثة من مساعديه على حكم مبدئي من الجهات المختصة داخل فيفا يُلزم الأهلي بسداد نحو 1.2 مليون دولار قيمة مستحقات متأخرة ترتبت على انتهاء تجربتهم مع الفريق.

وفي المقابل، بدأت إدارة الأهلي إعداد ملف قانوني للطعن على القرار أمام المحكمة الرياضية الدولية، أملاً في تخفيض قيمة المبلغ أو إلغاء الحكم استنادًا إلى الدفوع والمستندات التي يعتزم النادي تقديمها خلال مراحل التقاضي المقبلة.

هل يتعرض الأهلي لإيقاف القيد؟

حتى الآن، لا يعني وجود أحكام أو نزاعات مالية أمام فيفا صدور قرار فوري بإيقاف القيد. وعادةً ما تُمنح الأندية مهلة قانونية لتنفيذ الأحكام أو سلوك مسارات الاستئناف والطعن قبل تطبيق أي عقوبات رياضية.

ويعمل الأهلي على متابعة الملف بحذر شديد لتجنب أي تداعيات مستقبلية، خاصة أن عدم تسوية القضايا النهائية أو الامتناع عن تنفيذ الأحكام الملزمة قد يعرّض النادي لعقوبات من بينها إيقاف القيد ومنع تسجيل لاعبين جدد.

ما المبلغ المطلوب حاليًا؟

وفق المعطيات المتداولة، تبلغ قيمة الحكم المبدئي الصادر لصالح ريبيرو ومساعديه نحو 1.2 مليون دولار، بينما لم تُحسم بعد بقية الملفات القانونية المرتبطة بالنادي، ما يجعل القيمة النهائية للالتزامات المحتملة مرهونة بالأحكام النهائية ونتائج الطعون والاستئنافات.

وتسعى إدارة الأهلي إلى إنهاء جميع القضايا الدولية بصورة قانونية تحفظ حقوق النادي وتجنب الفريق أي عقوبات قد تؤثر على خططه الفنية أو تعاقداته خلال المواسم المقبلة.

