في مشهد درامي يحبس الأنفاس تداولته منصات التواصل الاجتماعي عبر فيديو انتشر كالنار في الهشيم، ظهرت سيدة تقف على حافة شرفة منزلها، متأرجحة بين الموت والحياة، وهي تحاول إلقاء نفسها.

فيديو أشعل السوشيال ميديا

لم يكن المشهد مجرد محاولة انتحار عابرة، بل كان صرخة فزع أخيرة أطلقتها "شيماء"، لتتحول شاشات الهواتف إلى ملاذها الأخير وأملها في البقاء، مستغيثة بوزارة الداخلية لإنقاذها من جحيم تعيشه خلف الأبواب المغلقة.

استغاثة من شريك حياة

خلف هذا المشهد المرعب، تختبئ قصة خذلان مريرة روتها شيماء في استغاثتها؛ حيث أكدت أن زوجها استغل ثقتها العمياء، وتزوجها بدافع الطمع والاستيلاء على أموالها وأموال أسرتها.

ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل أجبرها – بحسب روايتها – على سحب قرض بنكي من جهة عملها، ليختفي بعدها تاركاً إياها غارقة في الديون والملاحقات القضائية، تواجه مصيرها بمفردها أمام جدران لا ترحم.

إرهاب يومي وتهديد بالتشويه

لم تكن الديون هي الرعب الوحيد الذي يطارد شيماء؛ بل كشفت الفتاة بكلمات مرتجفة عن تعرضها لحملة تشهير شرسة وتهديدات مستمرة بالقتل والتشويه بـ "مياه النار". وأشارت بأصابع الاتهام إلى أسرة زوجها، مؤكدة أنهم كانوا يباركون أفعاله ويدعمونه في ترويعها. وأضافت أنهم لم يكتفوا بالتهديد، بل قاموا بتحرير قضايا كيدّية ضدها لكسر إرادتها وإجبارها على الصمت، مما دفع بحالتها النفسية إلى حافة الانهيار الكامل.

الاستغاثة الأخيرة

اختتمت شيماء العربي استغاثتها المأساوية بصرخة قانونية وإنسانية وجهتها للجهات المختصة، مطالبة بسرعة التحقيق وتوفير الحماية العاجلة لها ولأسرتها. وفي نبرة حملت طابع الوداع أو المواجهة الأخيرة، حمّلت المسؤولية الكاملة عن أي أذى قد يلحق بها لكل من هددها، أو شارك في إيذائها، أو تستر على هذه الجريمة التي بدأت بزواج وانتهت على حافة شرفة الموت.

اقرأ أيضا:

"أحشاؤه خرجت من جسده".. قصة مقتل شاب بولاق الدكرور بسبب "ماسورة صرف"



بعد الحكم بحبس "يسرا ويمنى" 3 سنوات.. هل ينهي تنازل الأب العقوبة في قضية تزوير النفقة؟



ضربوه بعد فرحه بـ5 أيام.. حكاية "عريس الوراق" مات برصاصة في فمه