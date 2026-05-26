كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن وقوع مشاجرة باستخدام أسلحة بيضاء وعصي خشبية بين عدد من الأشخاص بمحافظة بورسعيد.

بالفحص، تبين أنه بتاريخ 22 من الشهر الجاري، تلقى قسم شرطة الشروق ببورسعيد بلاغًا بوقوع مشاجرة بين طرف أول مكون من 3 عمال بأحد المطاعم، أصيب اثنان منهم بجروح وكسور، ويقيمون بدائرتي قسمي شرطة الزهور والضواحي.

كما تبين أن الطرف الثاني مكون من 6 عاطلين، أصيب 3 منهم بجروح وكسور، ولاثنين منهم معلومات جنائية، ويقيمون بدائرتي قسمي شرطة المناخ والعرب.

وكشفت التحريات أن سبب المشاجرة يعود إلى خلاف نشب بين أحد أفراد الطرف الثاني والعاملين بالمطعم بسبب تأخر طلبه، فاستعان بباقي أفراد الطرف الثاني وتوجهوا إلى المطعم مستقلين سيارة ملاكي يقودها أحدهم، واعتدوا على العاملين باستخدام أسلحة بيضاء وعصي خشبية ومعدنية، ما أسفر عن الإصابات المشار إليها وإحداث تلفيات بالمطعم.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط طرفي المشاجرة، وعثر بحوزتهم على 4 أسلحة بيضاء و4 عصي خشبية ومعدنية، بالإضافة إلى السيارة المستخدمة في الواقعة.

وبمواجهتهم، اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بسبب تلك الخلافات.

