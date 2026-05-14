في مشهد أثار غضبًا واسعًا على مواقع التواصل، تحولت لحظات سير عادية لفتاة بأحد شوارع فيصل غرب الجيزة إلى واقعة صادمة، بعدما وجدت نفسها في مواجهة شاب اتهمته بمطاردتها والتحرش بها لفظيًا، قبل أن تتطور الأحداث -حسب روايتها - إلى اعتداء جسدي وصفعة أمام أعين المارة.

مطاردة فتاة في فيصل



وفق ما ظهر في مقطع فيديو متداول، حاولت فتاة توثيق تصرفات شاب قالت إنه لاحقها بأحد شوارع منطقة فيصل ووجه إليها عبارات مسيئة. الفتاة قررت مواجهة الموقف بهاتفها المحمول، ظنًا منها أن الكاميرا قد تكون وسيلتها الوحيدة لإثبات ما تتعرض له.

لكن الأمور لم تتوقف عند هذا الحد.

تحرش وصفع أمام المارة

حسب رواية الفتاة، لم يكتفِ الشاب بالملاحقة والاعتداء اللفظي، بل تطور الأمر إلى التعدي عليها بالصفع بعدما اعترضت على تصرفاته وواجهته علنًا.

وبينما كانت تحاول الاستغاثة وتوثيق الواقعة، فوجئت -على حد قولها - ببعض المارة يتدخلون بطريقة غير متوقعة، حيث طالبوها بحذف الفيديو، في مشهد زاد من حالة الصدمة والغضب التي سيطرت عليها.

الداخلة تتحرك

الفيديو المتداول دفع أجهزة الأمن بوزارة الداخلية إلى التحرك سريعًا، حيث بدأت الجهات المختصة فحص المقطع المتداول والوقوف على ملابسات الواقعة، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وكشف حقيقة ما حدث بالكامل.

وتواصل الأجهزة الأمنية جهودها لتحديد هوية أطراف الواقعة والاستماع إلى أقوال الشهود، وسط مطالب واسعة على مواقع التواصل بسرعة كشف التفاصيل ومحاسبة المسؤول حال ثبوت الاتهامات.

