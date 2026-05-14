إعلان

"امسحي الفيديو".. تفاصيل صادمة لواقعة فتاة فيصل والداخلية تتحرك

كتب : مصراوي

06:28 م 14/05/2026

الداخلية تفحص فيديو التحرش بفتاة بشوارع فيصل

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

في مشهد أثار غضبًا واسعًا على مواقع التواصل، تحولت لحظات سير عادية لفتاة بأحد شوارع فيصل غرب الجيزة إلى واقعة صادمة، بعدما وجدت نفسها في مواجهة شاب اتهمته بمطاردتها والتحرش بها لفظيًا، قبل أن تتطور الأحداث -حسب روايتها - إلى اعتداء جسدي وصفعة أمام أعين المارة.

مطاردة فتاة في فيصل


وفق ما ظهر في مقطع فيديو متداول، حاولت فتاة توثيق تصرفات شاب قالت إنه لاحقها بأحد شوارع منطقة فيصل ووجه إليها عبارات مسيئة. الفتاة قررت مواجهة الموقف بهاتفها المحمول، ظنًا منها أن الكاميرا قد تكون وسيلتها الوحيدة لإثبات ما تتعرض له.

لكن الأمور لم تتوقف عند هذا الحد.

تحرش وصفع أمام المارة

حسب رواية الفتاة، لم يكتفِ الشاب بالملاحقة والاعتداء اللفظي، بل تطور الأمر إلى التعدي عليها بالصفع بعدما اعترضت على تصرفاته وواجهته علنًا.

وبينما كانت تحاول الاستغاثة وتوثيق الواقعة، فوجئت -على حد قولها - ببعض المارة يتدخلون بطريقة غير متوقعة، حيث طالبوها بحذف الفيديو، في مشهد زاد من حالة الصدمة والغضب التي سيطرت عليها.

الداخلة تتحرك

الفيديو المتداول دفع أجهزة الأمن بوزارة الداخلية إلى التحرك سريعًا، حيث بدأت الجهات المختصة فحص المقطع المتداول والوقوف على ملابسات الواقعة، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وكشف حقيقة ما حدث بالكامل.

وتواصل الأجهزة الأمنية جهودها لتحديد هوية أطراف الواقعة والاستماع إلى أقوال الشهود، وسط مطالب واسعة على مواقع التواصل بسرعة كشف التفاصيل ومحاسبة المسؤول حال ثبوت الاتهامات.

اقر أ أيضا:

تحرش بتلميذة داخل مكتبه.. الداخلية تلقي القبض على مدير مدرسة خاصة ببشتيل

مطاردة وهروب فاشل للمتحرش العجوز.. رحلة القبض على مدير مدرسة "هابي لاند" في سوهاج

جريمة داخل شقة المنيب.. حكاية أب أنهى حياة زوجته واستدرج ابنته من الدرس لقتلها

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

فيصل الداخلية فتاة فيصل تحرش

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

"امسحي الفيديو".. تفاصيل صادمة لواقعة فتاة فيصل والداخلية تتحرك
حوادث وقضايا

"امسحي الفيديو".. تفاصيل صادمة لواقعة فتاة فيصل والداخلية تتحرك
رئيس إنبي يكشف لمصراوي أسباب رحيل حمزة الجمل
رياضة محلية

رئيس إنبي يكشف لمصراوي أسباب رحيل حمزة الجمل

أحمد الفيشاوي يعلن ارتباطه رسميا: "أخيرا لقيت ملكتي حورية البحر"
زووم

أحمد الفيشاوي يعلن ارتباطه رسميا: "أخيرا لقيت ملكتي حورية البحر"
صالح جمعة: هشجع اتحاد العاصمة في نهائي الكونفدرالية
رياضة محلية

صالح جمعة: هشجع اتحاد العاصمة في نهائي الكونفدرالية
بعد اختطاف سفينة عليها بحارة مصريون.. هل يعود زمن "القرصنة الصومالية"؟
حكايات الناس

بعد اختطاف سفينة عليها بحارة مصريون.. هل يعود زمن "القرصنة الصومالية"؟

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان

وزير التعليم: 500 جنيه لكل طالب متفوق في الثانوية لتجربة الاستثمار عمليًا
التعليم: تعميم منهج الرياضيات الياباني على الصفين الثاني والثالث الابتدائي العام المقبل
التعليم: خفض لجان الثانوية العامة إلى 2032 ضمن نظام التجمعات الجديد