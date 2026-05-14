أعلنت هيئة الأرصاد الجوية توقعات حالة الطقس خلال الفترة من السبت 16 مايو 2026 حتى الأربعاء 20 مايو 2026، والتي تشير إلى استمرار التقلبات الجوية على مختلف الأنحاء.

توقعات حالة الطقس الأسبوع المقبل

أوضحت الهيئة، في بيان، أنه يسود طقس معتدل في الصباح الباكر، حار نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، ومائل للحرارة على السواحل الشمالية، بينما يكون شديد الحرارة على جنوب البلاد، على أن يسود طقس معتدل ليلًا.

كما تتكوّن شبورة مائية في الفترة من الساعة 4 إلى 8 صباحًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وأشارت التوقعات إلى نشاط للرياح يوم السبت 16 مايو على جنوب سيناء ومحافظة البحر الأحمر وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

وفي يوم الأحد 17 مايو، يُتوقع ارتفاع مؤقت وملحوظ في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، يصاحبه نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة في بعض المناطق.

كما تشهد الفترة من الإثنين 18 مايو حتى الأربعاء 20 مايو استمرار نشاط الرياح على أغلب الأنحاء على فترات متقطعة.