إعلان

الأرصاد تكشف طقس الأيام المقبلة: موجة حارة ورياح مثيرة للأتربة

كتب : محمد نصار

06:30 م 14/05/2026

توقعات حالة الطقس الأسبوع المقبل

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية توقعات حالة الطقس خلال الفترة من السبت 16 مايو 2026 حتى الأربعاء 20 مايو 2026، والتي تشير إلى استمرار التقلبات الجوية على مختلف الأنحاء.

توقعات حالة الطقس الأسبوع المقبل

أوضحت الهيئة، في بيان، أنه يسود طقس معتدل في الصباح الباكر، حار نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، ومائل للحرارة على السواحل الشمالية، بينما يكون شديد الحرارة على جنوب البلاد، على أن يسود طقس معتدل ليلًا.

كما تتكوّن شبورة مائية في الفترة من الساعة 4 إلى 8 صباحًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وأشارت التوقعات إلى نشاط للرياح يوم السبت 16 مايو على جنوب سيناء ومحافظة البحر الأحمر وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

وفي يوم الأحد 17 مايو، يُتوقع ارتفاع مؤقت وملحوظ في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، يصاحبه نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة في بعض المناطق.

كما تشهد الفترة من الإثنين 18 مايو حتى الأربعاء 20 مايو استمرار نشاط الرياح على أغلب الأنحاء على فترات متقطعة.

700272500_1411156557709574_7476205656945758636_n

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

حالة الطقس درجات الحرارة موجة حارة الأرصاد الجوية الطقس

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

ليست جريمة قتل.. كشف لغز الساق المبتورة على طريق الإسكندرية الصحراوي
أخبار المحافظات

ليست جريمة قتل.. كشف لغز الساق المبتورة على طريق الإسكندرية الصحراوي
رئيس إنبي يكشف لمصراوي أسباب رحيل حمزة الجمل
رياضة محلية

رئيس إنبي يكشف لمصراوي أسباب رحيل حمزة الجمل

محمد فؤاد أحدثهم.. نجوم تزوجوا من جنسيات عربية أبرزهم عمرو دياب وهنيدي
زووم

محمد فؤاد أحدثهم.. نجوم تزوجوا من جنسيات عربية أبرزهم عمرو دياب وهنيدي
صالح جمعة: هشجع اتحاد العاصمة في نهائي الكونفدرالية
رياضة محلية

صالح جمعة: هشجع اتحاد العاصمة في نهائي الكونفدرالية
أول رد من محمد غنيم بعد قرار "المهن التمثيلية" بوقف عمل تصاريح له- خاص
زووم

أول رد من محمد غنيم بعد قرار "المهن التمثيلية" بوقف عمل تصاريح له- خاص

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان

وزير التعليم: 500 جنيه لكل طالب متفوق في الثانوية لتجربة الاستثمار عمليًا
التعليم: تعميم منهج الرياضيات الياباني على الصفين الثاني والثالث الابتدائي العام المقبل
التعليم: خفض لجان الثانوية العامة إلى 2032 ضمن نظام التجمعات الجديد