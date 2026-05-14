حالتا اختناق في حريق شقة بالهرم وانتداب المعمل الجنائي

كتب : مصراوي

06:51 م 14/05/2026

حريق شقة في الهرم

سجل حريق شقة سكنية بمنطقة اللبيني بالهرم غرب الجيزة، الخميس، حالتا اختناق نتيجة تصاعد الأدخنة الكثيفة دون وفيات.

بلاغ إلى قسم الهرم

تلقى مأمور قسم شرطة الهرم بمديرية أمن الجيزة إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بتصاعد الأدخنة وارتفاع ألسنة النيران من عقار سكني بجوار المدرسة اليابانية.

دفع مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بـ 3 سيارات إطفاء بقيادة نائبه بالتنسيق مع مأمور القسم للسيطرة على الحريق. وعمل رجال الدفاع المدني -فور وصلوهم موقع البلاغ بشارع المجزر الآلي- على محاصرة مصدر النيران وتقليل حجم الخسائر.

حصيلة الخسائر

تبين بالفحص نشوب حريق داخل شقة بالطابق الثالث لعقار مكون من 5 أدوار مما أسفر عن سقوط مصابين اثنين بحالة اختناق خضعا للعلاج بموقع الحريق فيما تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق.

