كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن اتهام قائد سيارة أجرة "ميكروباص" بالتحرش بفتاة أثناء استقلالها السيارة بدائرة محافظة بني سويف، في واقعة أثارت حالة من الغضب بين رواد مواقع التواصل.

وكانت الأجهزة الأمنية قد رصدت تداول مقطع الفيديو عبر عدد من الصفحات والحسابات الشخصية، متضمناً مزاعم بتعرض فتاة للتحرش من جانب سائق سيارة أجرة خلال استقلالها السيارة، وعلى الفور تم فحص الواقعة لكشف ملابساتها واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها.

وبالفحص، تبين عدم ورود أية بلاغات رسمية بشأن الواقعة إلى الجهات الأمنية، إلا أنه من خلال التحريات المكثفة أمكن تحديد القائمة على نشر الفيديو، وتبين أنها طالبة تقيم بدائرة مركز شرطة إهناسيا بمحافظة بني سويف.

و باستدعائها وسؤالها، قررت أنه أثناء استقلالها سيارة أجرة "ميكروباص" بدائرة مركز شرطة بني سويف، فوجئت بقيام قائد السيارة بالتحرش بها، الأمر الذي دفعها إلى مطالبته بالتوقف الفوري والنزول من السيارة، وهو ما تم بالفعل، قبل أن تقوم لاحقًا بنشر تفاصيل الواقعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد السيارة المستخدمة في الواقعة، وتبين أنها سارية التراخيص، كما تم تحديد قائدها وضبطه، ليتبين أنه سائق مقيم بدائرة مركز شرطة إهناسيا، وله معلومات جنائية مسجلة.

وبمواجهة المتهم بما أسفرت عنه التحريات وأقوال الفتاة، أقر بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه، معترفًا بقيامه بالتحرش بالمجني عليها أثناء استقلالها السيارة.

وقامت الأجهزة الأمنية بالتحفظ على السيارة المستخدمة في الواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، تمهيدًا لعرضه على جهات التحقيق المختصة لمباشرة التحقيقات.