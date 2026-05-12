إعلان

بعد فيديو متداول.. ضبط سائق تحرش بفتاة داخل ميكروباص ببني سويف

كتب : فاطمة عادل

07:51 م 12/05/2026

وزارة الداخلية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن اتهام قائد سيارة أجرة "ميكروباص" بالتحرش بفتاة أثناء استقلالها السيارة بدائرة محافظة بني سويف، في واقعة أثارت حالة من الغضب بين رواد مواقع التواصل.

وكانت الأجهزة الأمنية قد رصدت تداول مقطع الفيديو عبر عدد من الصفحات والحسابات الشخصية، متضمناً مزاعم بتعرض فتاة للتحرش من جانب سائق سيارة أجرة خلال استقلالها السيارة، وعلى الفور تم فحص الواقعة لكشف ملابساتها واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها.

وبالفحص، تبين عدم ورود أية بلاغات رسمية بشأن الواقعة إلى الجهات الأمنية، إلا أنه من خلال التحريات المكثفة أمكن تحديد القائمة على نشر الفيديو، وتبين أنها طالبة تقيم بدائرة مركز شرطة إهناسيا بمحافظة بني سويف.

و باستدعائها وسؤالها، قررت أنه أثناء استقلالها سيارة أجرة "ميكروباص" بدائرة مركز شرطة بني سويف، فوجئت بقيام قائد السيارة بالتحرش بها، الأمر الذي دفعها إلى مطالبته بالتوقف الفوري والنزول من السيارة، وهو ما تم بالفعل، قبل أن تقوم لاحقًا بنشر تفاصيل الواقعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد السيارة المستخدمة في الواقعة، وتبين أنها سارية التراخيص، كما تم تحديد قائدها وضبطه، ليتبين أنه سائق مقيم بدائرة مركز شرطة إهناسيا، وله معلومات جنائية مسجلة.

وبمواجهة المتهم بما أسفرت عنه التحريات وأقوال الفتاة، أقر بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه، معترفًا بقيامه بالتحرش بالمجني عليها أثناء استقلالها السيارة.

وقامت الأجهزة الأمنية بالتحفظ على السيارة المستخدمة في الواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، تمهيدًا لعرضه على جهات التحقيق المختصة لمباشرة التحقيقات.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

سائق تحرش وزارة الداخلية ميكروباص

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

إسلام إبراهيم يكشف سر إصابته بأغرب 'فوبيا"
زووم

إسلام إبراهيم يكشف سر إصابته بأغرب 'فوبيا"
كيف تتحرك النجمات بفساتين يصل وزنها إلى عشرات الكيلوجرامات؟ (صور)
زووم

كيف تتحرك النجمات بفساتين يصل وزنها إلى عشرات الكيلوجرامات؟ (صور)
المحامي طارق العوضي يكشف مفاجأة في واقعة التعدي على أطفال مدرسة الإسكندرية
حوادث وقضايا

المحامي طارق العوضي يكشف مفاجأة في واقعة التعدي على أطفال مدرسة الإسكندرية
لأول مرة.. فرج عامر يرد على أنباء تصدير منتجات مصانعه لإسرائيل
أخبار مصر

لأول مرة.. فرج عامر يرد على أنباء تصدير منتجات مصانعه لإسرائيل
"لم يعجبني".. هانزي فليك ينتقد لامين يامال بعد احتفاله بعلم فلسطين عقب
رياضة عربية وعالمية

"لم يعجبني".. هانزي فليك ينتقد لامين يامال بعد احتفاله بعلم فلسطين عقب

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

تحويل العدادات الكودية إلى دائمة.. إجراء عاجل من التنمية المحلية