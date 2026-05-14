أكد خالد عبدالحكم، رئيس امتحانات الثانوية العامة، أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني طبقت نظام "التجمعات" خلال امتحانات الثانوية العامة هذا العام، بهدف تحسين عمليات الإشراف والتنظيم داخل اللجان الامتحانية.

خالد عبد الحكم: "نظام التجمعات ساهم في تقليل عدد اللجان"

أوضح عبدالحكم أن النظام الجديد ساعد على تقليل عدد لجان الامتحانات، حيث بلغ إجمالي اللجان هذا العام 2032 لجنة على مستوى الجمهورية، مقارنة بالنظام السابق الذي كان يعتمد على توزيع أوسع للجان.

وأشار إلى أن تطبيق هذا النظام أسهم في رفع كفاءة المتابعة والإشراف داخل الإدارات التعليمية، مع تحقيق قدر أكبر من الانضباط والتنظيم.

رئيس امتحانات الثانوية العامة: "921 ألف طالب يؤدون الامتحانات"

أضاف خالد عبد الحكم أن إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الثانوية العامة 2026 بلغ 921 ألفًا و709 طلاب وطالبات بمختلف الشعب الدراسية.

وأكد أن هذا العدد الكبير يتطلب إجراءات تنظيمية دقيقة لضمان انتظام سير الامتحانات وتحقيق أعلى درجات الانضباط داخل اللجان.

عبد الحكم: "تجمعات شرطية لتأمين بعض اللجان الخاصة"

أشار رئيس امتحانات الثانوية العامة إلى أن نظام التجمعات ساعد أيضًا على تنظيم عمليات التأمين، من خلال وجود تجمعات شرطية منظمة ببعض المواقع الخاصة، مثل لجان المستشفيات والسجون، لضمان تأمين الامتحانات بالشكل المطلوب.

التعليم: "زيادة كفاءة المتابعة داخل الإدارات التعليمية"

أوضح عبد الحكم أن النظام القديم كان يعتمد على عدد أكبر من اللجان، بينما يستهدف النظام الجديد تقليل العدد وزيادة كفاءة المتابعة والإشراف داخل كل إدارة تعليمية.

وأكد أن الوزارة تستهدف من خلال هذه الإجراءات إحكام السيطرة على العملية الامتحانية وتوفير بيئة أكثر تنظيمًا للطلاب خلال فترة الامتحانات.