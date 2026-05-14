قالت صحيفة "الجارديان" البريطانية، إن السلطات الفرنسية احتجزت أكثر من 1700 شخص من الركاب وأطقم الضيافة على متن سفينة سياحية في مدينة بوردو، إثر الاشتباه في انتشار فيروس "نوروفيروس" المسبب للالتهابات المعوية الحادة.

ووفقا لبيانات السلطات الصحية والشركة المشغلة، فإن السفينة "أمبيشن" التي رست في الميناء أمس الأول الثلاثاء، كانت تحمل على متنها 1233 راكبا، غالبيتهم من الجنسيتين البريطانية والإيرلندية، حيث رُصدت أعراض مرضية على نحو 50 شخصا.

غموض حول وفاة راكب وإصابات متزايدة

شهدت الرحلة وفاة مسن يبلغ من العمر 92 عاما يوم الأحد الماضي، وبينما لا يزال سبب الوفاة رهن تقرير الطبيب الشرعي، نفت شركة "أمباسادور كروز لاين" المشغلة للسفينة وجود صلة بين الوفاة والأعراض المعوية المنتشرة.

وأكدت الشركة رصد 49 حالة نشطة، شملت 48 راكبا وعضوا واحدا من الطاقم، خلال الرحلة التي تستغرق 14 ليلة.

وأشارت البيانات الرسمية إلى أن وتيرة الإصابات تصاعدت عقب توقف السفينة في ميناء ليفربول يوم السبت، بعد انطلاقها الأساسي من بلفاست، ما دفع السلطات الفرنسية لإصدار أوامر بمنع جميع من على متن السفينة من المغادرة حتى إشعار آخر.

إجراءات احترازية وبروتوكولات تعقيم مشددة

وأعلنت الشركة المشغلة تفعيل بروتوكولات وقائية صارمة، قائلة: "نطبق إجراءات تعقيم معززة في كافة أنحاء السفينة للتعامل بجدية مع الحالات المرضية المكتشفة".

وشملت هذه الإجراءات: إلغاء نظام الخدمة الذاتية في المطاعم واستبداله بخدمة الموظفين، وتكثيف عمليات التطهير في المناطق العامة وتوجيه الركاب لغسل الأيدي باستمرار، إضافة إلى تقديم استشارات طبية مجانية لجميع الركاب لمتابعة أي أعراض طارئة.

فحص طبي شامل بانتظار نتائج المختبر

واستجابت "أمباسادور كروز لاين" لطلب سلطات بوردو بإجراء مراجعة طبية شاملة للسجلات الصحية، وأرسلت فريقا طبيا متخصصا وخبراء تعقيم إلى متن السفينة.

وقام الفريق بجمع عينات مخبرية جرى نقلها إلى مستشفى جامعة بوردو، ومن المتوقع أن تستغرق عمليات التحليل 6 ساعات على الأقل.

وأكدت الشركة التزامها بتعليمات السلطات المحلية، مشددة على أن السماح بنزول الركاب إلى اليابسة مرهون بالحصول على التصريح الرسمي بعد التأكد من نتائج الفحوصات الجارية.