القبض على موظف هدد فتاة بحرق وجهها بمادة كاوية في المرج

كتب : عاطف مراد

02:53 م 14/05/2026

المتهم

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات منشور مدعوم بصور تتضمن تضرر فتاة من تهديد شخص لها بحرق وجهها بمادة كاوية حال رفضها مقابلته بالقاهرة. حددت التحريات هوية المجني عليها فور انتشار المنشور، وتبين أنها مقيمة بدائرة قسم شرطة المرج.

دوافع التهديد بالمادة الكاوية

أفادت الفتاة في أقوالها بأنها كانت تربطها علاقة عاطفية بالمتهم وانفصلا منذ 6 أشهر، حيث حاول التواصل معها مؤخراً لمقابلتها، ولدى رفضها بسبب خطبتها لآخر هددها بالاعتداء عليها. حدد رجال المباحث هوية المشكو في حقه، وتبين أنه موظف مقيم بذات الدائرة التي تقطن بها المجني عليها.


ألقى رجال الأمن القبض على المتهم، وبمواجهته أيد ما جاء بأقوال الفتاة معترفاً بارتكاب الواقعة نتيجة انفعاله بعد علمه بخطبتها. أبدى الطرفان رغبتهما في التصالح أمام الجهات المعنية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة تمهيداً لعرضهما على النيابة العامة.

خريطة الأسعار اليوم: انخفاض الدواجن والزيت واستقرار الذهب
تقارير استخباراتية أمريكية تشكك في رواية ترامب حول تدمير قدرات إيران العسكرية
أنقذ فريقه.. محمود علاء يقترب من معادلة رقم شيكابالا
راقبها صباحا.. 5 أعراض لـ السكري تظهر على القدمين

