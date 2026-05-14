كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات منشور مدعوم بصور تتضمن تضرر فتاة من تهديد شخص لها بحرق وجهها بمادة كاوية حال رفضها مقابلته بالقاهرة. حددت التحريات هوية المجني عليها فور انتشار المنشور، وتبين أنها مقيمة بدائرة قسم شرطة المرج.

دوافع التهديد بالمادة الكاوية

أفادت الفتاة في أقوالها بأنها كانت تربطها علاقة عاطفية بالمتهم وانفصلا منذ 6 أشهر، حيث حاول التواصل معها مؤخراً لمقابلتها، ولدى رفضها بسبب خطبتها لآخر هددها بالاعتداء عليها. حدد رجال المباحث هوية المشكو في حقه، وتبين أنه موظف مقيم بذات الدائرة التي تقطن بها المجني عليها.



ألقى رجال الأمن القبض على المتهم، وبمواجهته أيد ما جاء بأقوال الفتاة معترفاً بارتكاب الواقعة نتيجة انفعاله بعد علمه بخطبتها. أبدى الطرفان رغبتهما في التصالح أمام الجهات المعنية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة تمهيداً لعرضهما على النيابة العامة.

اقرأ أيضا

"رأس متفجرة وجثمان متفحم".. سر العلاقة الآثمة التي قادت "كريم" لمقتله بالعياط





علاقة غير شرعية تنتهي باختطاف موظف وفضيحة فيديو في مدينة نصر





دعوى قضائية لإلغاء زيادة أسعار خدمات الاتصالات والإنترنت



