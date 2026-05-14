تتيح وزارة الداخلية للمواطنين إمكانية استخراج بطاقة الرقم القومي إلكترونيًا، دون الحاجة للذهاب إلى السجل المدني، في إطار التوسع في تقديم الخدمات الرقمية وتوفير الوقت والجهد على المواطنين.

ويمكن للراغبين في استخراج بطاقة الرقم القومي أو تجديدها، تقديم الطلب عبر الموقع الرسمي لقطاع الأحوال المدنية، مع اختيار نوع الاستمارة المناسبة وسداد الرسوم إلكترونيًا.

خطوات استخراج بطاقة الرقم القومي إلكترونيًا:

1- الدخول على الموقع الرسمي لقطاع الأحوال المدنية التابع لوزارة الداخلية.

2- تسجيل البيانات الشخصية المطلوبة بدقة لإتمام الطلب.

3- اختيار طريقة الدفع المناسبة لسداد رسوم استخراج البطاقة.

4- الموافقة على الشروط والأحكام بعد قراءة التعليمات الخاصة بالخدمة.

5- مراجعة البيانات والتأكد من صحتها، خاصة المهنة ومحل الإقامة، مع ضرورة أن يكون الطلب مقدمًا من صاحب البطاقة نفسه.

6- اختيار نوع الاستمارة المناسبة وفق مدة الاستلام المطلوبة.

أسعار استمارة بطاقة الرقم القومي 2025

الفئة الفورية: يتم تسليم البطاقة فورًا بعد تقديم الطلب، ويبلغ سعر الاستمارة 800 جنيه.

فئة VIP: تُستخرج البطاقة خلال ساعتين فقط، ويبلغ سعر الاستمارة 515 جنيهًا.

الفئة الخاصة: يتم تسليم البطاقة خلال 24 ساعة، ويبلغ سعر الاستمارة 175 جنيهًا.

الفئة العاجلة: يتم استلام البطاقة خلال 3 أيام، ويبلغ سعر الاستمارة 125 جنيهًا.

الفئة العادية: تستغرق نحو 15 يومًا لاستخراج البطاقة، ويبلغ سعر الاستمارة 50 جنيهًا.

خدمات إلكترونية لتسهيل الإجراءات

وتأتي هذه الخدمات ضمن خطة وزارة الداخلية للتوسع في التحول الرقمي، وتقديم الخدمات الحكومية إلكترونيًا لتقليل الزحام داخل مكاتب السجل المدني، وتسهيل حصول المواطنين على مستنداتهم الرسمية بسرعة وسهولة.