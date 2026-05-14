إعلان

وزير التعليم: 500 جنيه لكل طالب متفوق في الثانوية لتجربة الاستثمار عمليًا

كتب : أحمد الجندي

04:31 م 14/05/2026

محمد عبداللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الف

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

قال محمد عبداللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن الوزارة بدأت تطبيق مفاهيم الثقافة المالية وريادة الأعمال لطلاب الصف الثاني الثانوي، بهدف تأهيل الطلاب عمليًا لسوق العمل وتعزيز مهارات الاستثمار والابتكار لديهم.

وأوضح وزير التعليم، أن المحتوى التعليمي يشمل التعرف على الشركات الناشئة وريادة الأعمال وكل ما يتعلق بالثقافة المالية، مشيرًا إلى أن المواد التعليمية متاحة عبر المنصة التي يؤدي الطلاب من خلالها اختبارات الذكاء الاصطناعي.

وأضاف أن الطلاب الذين يحققون النجاح سيتم فتح محافظ مالية لهم وإيداع 500 جنيه داخل كل محفظة، ليبدأوا تجربة التداول داخل البورصة بشكل عملي، مؤكدًا أن الهدف هو نقل الطلاب من مرحلة التعلم النظري إلى التطبيق الواقعي داخل الحياة العملية.

وأشار الوزير إلى أن الطلاب الذين سيتعاملون مع التداول والاستثمار مبكرًا سيكون لديهم وعي اقتصادي وخبرات عملية قوية، لافتًا إلى أن طالب الصف الأول الثانوي يمكنه مستقبلاً المشاركة في الاستثمار مع أسرته بفضل ما يكتسبه من مهارات مالية حديثة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الثقافة المالية التعليم محمد عبد اللطيف

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

نجمات داخل المطبخ.. 10 صور لفنانات استعرضن مهاراتهن في الطبخ
زووم

نجمات داخل المطبخ.. 10 صور لفنانات استعرضن مهاراتهن في الطبخ
أبرز المجوهرات التي خطفت الأنظار خلال افتتاح مهرجان كان السينمائي
الموضة

أبرز المجوهرات التي خطفت الأنظار خلال افتتاح مهرجان كان السينمائي
صفقات أسلحة صينية سرية إلى إيران عبر دول وسيطة.. تقرير أمريكي يكشف التفاصيل
شئون عربية و دولية

صفقات أسلحة صينية سرية إلى إيران عبر دول وسيطة.. تقرير أمريكي يكشف التفاصيل
محمد فؤاد أحدثهم.. نجوم تزوجوا من جنسيات عربية أبرزهم عمرو دياب وهنيدي
زووم

محمد فؤاد أحدثهم.. نجوم تزوجوا من جنسيات عربية أبرزهم عمرو دياب وهنيدي
وزير التعليم: تدريس البرمجة لأولى ثانوي عبر منصة يابانية متطورة
مدارس

وزير التعليم: تدريس البرمجة لأولى ثانوي عبر منصة يابانية متطورة

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان