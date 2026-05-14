قال محمد عبداللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن الوزارة بدأت تطبيق مفاهيم الثقافة المالية وريادة الأعمال لطلاب الصف الثاني الثانوي، بهدف تأهيل الطلاب عمليًا لسوق العمل وتعزيز مهارات الاستثمار والابتكار لديهم.

وأوضح وزير التعليم، أن المحتوى التعليمي يشمل التعرف على الشركات الناشئة وريادة الأعمال وكل ما يتعلق بالثقافة المالية، مشيرًا إلى أن المواد التعليمية متاحة عبر المنصة التي يؤدي الطلاب من خلالها اختبارات الذكاء الاصطناعي.

وأضاف أن الطلاب الذين يحققون النجاح سيتم فتح محافظ مالية لهم وإيداع 500 جنيه داخل كل محفظة، ليبدأوا تجربة التداول داخل البورصة بشكل عملي، مؤكدًا أن الهدف هو نقل الطلاب من مرحلة التعلم النظري إلى التطبيق الواقعي داخل الحياة العملية.

وأشار الوزير إلى أن الطلاب الذين سيتعاملون مع التداول والاستثمار مبكرًا سيكون لديهم وعي اقتصادي وخبرات عملية قوية، لافتًا إلى أن طالب الصف الأول الثانوي يمكنه مستقبلاً المشاركة في الاستثمار مع أسرته بفضل ما يكتسبه من مهارات مالية حديثة.