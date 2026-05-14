عراقجي: لا يوجد حل عسكري للقضايا المتعلقة بإيران وأي حرب جديدة مصيرها الفشل

كتب : وكالات

07:13 م 14/05/2026

وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي

قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، إنه لا يوجد أي حل عسكري للقضايا المتعلقة بإيران، مؤكدا أن طهران تقف بثبات أمام التهديدات الأمريكية ولا تنحني.

وأضاف وزير الخارجية الإيراني، في تصريحات إعلامية على هامش مشاركته في اجتماع "بريكس" في الهند اليوم الأحد، أن الحل لا يكمن في التهديد، مشيراً إلى أن الطرف الآخر لن يحصد من تصعيد تهديداته سوى الفشل.

وأكد عراقجي: "إذا أرادوا اختبارنا مرة أخرى والدخول في حرب، فلا نتيجة إلا الفشل الذي تكبدوه سابقا"، مضيفا أن على الطرف الآخر أن يعلم بأن عليه البحث عن حل القضايا مع إيران في مكان غير الساحة العسكرية.

وأشار وزير الخارجية الإيراني، إلى أن الدول باتت تقر بأن إيران كانت منتصرة في الحرب الأخيرة، وأنها تمكنت من إفشال وصول أعدائها إلى أهدافهم.

وأوضح عراقجي، أن الحرب الأخيرة كانت نقطة تحول مهمة في منطقة الشرق الأوسط ورفعت مكانة إيران بشكل كبير، مؤكداً أن الوقت الحالي يستوجب ترسيخ موقع إيران وإظهار دورها في المنطقة بصورة أكبر من أي وقت مضى.

وزير الخارجية الإيراني الشرق الأوسط إيران وأمريكا حرب إيران

الأرصاد تكشف طقس الأيام المقبلة: موجة حارة ورياح مثيرة للأتربة
وزير التعليم لـ"مصراوي": إجراءات حاسمة مع الاتصالات للقضاء على الغش الإلكتروني
أول رد من السكة الحديد على فيديو "قطار الظلام" - خاص
بعد اختطاف سفينة عليها بحارة مصريون.. هل يعود زمن "القرصنة الصومالية"؟
رئيس إنبي يكشف لمصراوي أسباب رحيل حمزة الجمل
