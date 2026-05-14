أحمد الفيشاوي يعلن ارتباطه رسميا: "أخيرا لقيت ملكتي حورية البحر"

كتب : مروان الطيب

06:18 م 14/05/2026 تعديل في 06:45 م
    احمد الفيشاوي يستعرض عضلاته (2)
    أحمد الفيشاوي في فيلم سفاح التجمع
    أحمد الفيشاوي في أحدث ظهور على السوشيال ميديا (1)
    أحمد الفيشاوي في الجيم
    الفنان أحمد الفيشاوي
    أحمد الفيشاوي متأثرا برحيل والدته
    أحمد الفيشاوي من كواليس فيلم سفاح التجمع
    الفنان أحمد الفيشاوي
    الفنان أحمد الفيشاوي
    الفنان أحمد الفيشاوي
    الناس بدأت تتحرر من الحجاب والنقاب.. تصريحات أحمد الفيشاوي مع عباس أبو الحسن_3
    حرقت فندق بالكامل.. أحمد الفيشاوي يكشف عن حادثة كادت أن تنتهي بكارثة
    أحمد الفيشاوي
    أحمد الفيشاوي
    أحمد الفيشاوي من مهرجان القاهرة السينمائي
    حلق أحمد الفيشاوي في القاهرة السينمائي

أعلن الفنان أحمد الفيشاوي عن ارتباطه رسميا بفتاة من خارج الوسط الفني تدعى "كاميلا فيونا"، في أحدث ظهور له على السوشيال ميديا.

نشر الفيشاوي مقطع فيديو عبر صفحته الرسمية على "انستجرام"، ظهر خلاله ممسكا بيدها وهما يرتديان ملابس الغطس وكتب: "أخيرا لقيت ملكتي الصغيرة حورية البحر، بحبك كاميلا".

وحاز الخبر على تهنئة جمهوره ومتابعيه وعلقوا: "ربنا يسعدكم، مبروك يا فيشو، ربنا يبارك فيك ويعوضك، ربنا يرزقك الخير، هي برازيلية؟".

اخر مشاركات أحمد الفيشاوي على شاشة السينما

كانت آخر مشاركات أحمد الفيشاوي على شاشة السينما بفيلم "سفاح التجمع" الذي عرض ضمن موسم أفلام عيد الفطر 2026.

تدور أحداث الفيلم في إطار الجريمة والإثارة، حول قصة حقيقية أثارت الرأي العام في مصر، إذ يتناول جرائم ارتكبها شخص ضد عدد من الفتيات، وكيف تمكنت الأجهزة الأمنية من كشف خيوط القضية والوصول إلى مرتكبها.

ويشارك ببطولة الفيلم كل من أحمد الفيشاوي، صابرين، فاتن سعيد، اية سليم، تأليف وإخراج محمد صلاح العزب.

أعمال ينتظر عرضها أحمد الفيشاوي قريبا

ينتظر الفنان أحمد الفيشاوي عرض فيلمه الجديد "حين يكتب الحب" المقرر طرحه بدور العرض السينمائي خلال الفترة المقبلة.

ويشارك ببطولة الفيلم كل من معتصم النهار، جميلة عوض، سوسن بدر، ريم مصطفى، تأليف سجى محمد الخليفات، إخراج محمد هاني أبو العينين.

