أصدر رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير خارجيته جدعون ساعر، الخميس، توجيهات ببدء ملاحقة قانونية ضد صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، ردا على نشرها تقرير للصحفي نيكولاس كريستوف يسرد ممارسة قوات الاحتلال اعتداءات جنسية ممنهجة ضد المعتقلين الفلسطينيين.

ووصف نتنياهو وساعر التقرير بأنه "واحدة من أكثر الأكاذيب المرعبة والمشوهة" في التاريخ الصحفي الحديث، إذ تضمن التقرير حالات اغتصاب باستخدام الكلاب والقضبان المعدنية وأشكال قاسية من العنف الجسدي والجنسي داخل السجون ومراكز الاحتجاز الإسرائيلية.

تحرك قضائي لمواجهة "نيويورك تايمز"

وأعلن نتنياهو في منشور على حسابه بمنصة "إكس"، تكليف مستشاريه القانونيين بدراسة اتخاذ "أشد الإجراءات القانونية" ضد الصحيفة والكاتب كريستوف، متهما إياهما بنشر "فرية دم" تهدف لتشويه سمعة الجنود.

وزعم نتنياهو، أن هناك محاولة لخلق "مساواة زائفة" بين جنود الاحتلال وحركة المقاومة الفلسطينية "حماس"، مؤكدا أن إسرائيل لن تلتزم الصمت وستحارب هذه الروايات في ساحات القضاء والرأي العام العالمي.

Today I instructed my legal advisers to consider the harshest legal action against The New York Times and Nicholas Kristof.



They defamed the soldiers of Israel and perpetuated a blood libel about rape, trying to create a false symmetry between the genocidal terrorists of Hamas… — Benjamin Netanyahu - בנימין נתניהו (@netanyahu) May 14, 2026

تقرير إسرائيلي يزعم ارتباط مصادر الصحيفة بحركة حماس

وادعت وزارة شؤون الشتات الإسرائيلية، أن المقال الذي حمل عنوان "الصمت الذي يواجه اغتصاب الفلسطينيين" استند بشكل أساسي إلى بيانات منظمة "الأورومتوسطي لحقوق الإنسان".

وزعم التقرير الإسرائيلي وجود صلات وثيقة بين رئيس المنظمة، رامي عبده، وحركة حماس، مشيرا إلى أن عبده كان ملاحقا بأمر مصادرة إداري وقعه وزير الدفاع السابق بيني جانتس عام 2020 لصلته بمنظمة "آي فلسطين" المرتبطة بالحركة.

وأوضح مقال كريستوف، الذي استند إلى مقابلات مع 14 شخصا، أن العنف الجنسي أصبح إجراء عمليا معتادا في التعامل مع المعتقلين الفلسطينيين، ساردا إصابات جسدية بالغة شملت بتر الخصيتين نتيجة التعذيب بالهراوات المعدنية.

أدوات التأثير الرقمي ومنظمة "الأورومتوسطي"

اتهم التقرير الوزاري الإسرائيلي منظمة "الأورومتوسطي" بأنها تعمل كذراع دعامي يهدف للإضرار بمصالح إسرائيل عبر توثيق ميداني وتقديم شكاوى للأمم المتحدة ومحكمة العدل الدولية.

وأشارت الوزارة الإسرائيلية إلى أن المنظمة زودت الفريق القانوني لجنوب أفريقيا بوثائق استُخدمت في قضية "الإبادة الجماعية"، بما في ذلك ملفات المقابر الجماعية وانهيار النظام الصحي في غزة.

وادعت الوزارة أن المنظمة تدير مشاريع للتأثير على السردية الدولية، مثل منصة "هيو ميديا" ومشروع "نحن لسنا أرقاما"، بالإضافة إلى مبادرة "ويكي رايتس" التي تستهدف تدريب محررين لإدارة المحتوى على موقع "ويكيبيديا" في صفحات تتعلق بالنكبة و"الإبادة الجماعية في غزة"، كما وصفها التقرير الإسرائيلي.

وهاجم وزير شؤون الشتات الإسرائيلي عميحاي شيكلي صحيفة "نيويورك تايمز"، مدعيا أنها سقطت ضحية لما وصفه بـ"الأكاذيب الفلسطينية" من خلال اعتمادها على منظمة يقودها شخص مرتبط بحماس.