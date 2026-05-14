خلف شاشات الهاتف ومقاطع الترند، كانت صانعة المحتوى "بلوجر" تحصد آلاف المشاهدات بفيديوهات مثيرة للجدل، قبل أن تنتهي رحلتها داخل قبضة الأمن، بعدما كشفت التحريات نشاطها على مواقع التواصل، وما تضمنته مقاطعها من محتوى وصفته الأجهزة الأمنية بأنه “خادش للحياء ومخالف للقيم المجتمعية”.

فيديو بلوجر شهيرة



الإدارة العامة لحماية الآداب رصدت نشاط إحدى صانعات المحتوى "بلوجر" عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث اعتادت نشر مقاطع فيديو تظهر خلالها وهي ترقص بملابس وُصفت بأنها خادشة للحياء، إلى جانب استخدامها ألفاظًا خارجة أثارت حالة من الجدل بين المتابعين.

تحرك مباحث الآداب

ومع تصاعد البلاغات والمتابعة الأمنية، كشفت التحريات أن المتهمة تعتمد على هذا النوع من المحتوى المثير للجدل بهدف جذب نسب مشاهدة أعلى وتحقيق أرباح مالية عبر منصات التواصل.

سقوط بلوجر أكتوبر

باستصدار الإجراءات القانونية اللازمة، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمة أثناء تواجدها بدائرة قسم شرطة ثالث أكتوبر بمحافظة الجيزة وبحوزتها على هاتف محمول، وبفحصه تبين احتواؤه على مقاطع الفيديو محل الاتهام، إلى جانب دلائل رقمية أكدت نشاطها عبر حساباتها المختلفة. كما ضُبطت بحوزتها كمية من مخدر الحشيش.

وبمواجهة المتهمة، أقرت بحيازتها المواد المخدرة بقصد التعاطي، كما اعترفت بنشر الفيديوهات المثيرة للجدل بهدف زيادة نسب المشاهدة وتحقيق أرباح مالية سريعة من منصات التواصل الاجتماعي.

اتخذت الشرطة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، فيما تواصل الجهات المختصة التحقيق لكشف المزيد من الملابسات المتعلقة بالنشاط الإلكتروني للمتهمة.

