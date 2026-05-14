معاكسة سيدة تشعل مشاجرة بالأسلحة البيضاء بين 5 أجانب بالقاهرة

كتب : علاء عمران

03:13 م 14/05/2026

المتهمين

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات، فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن تعدي أحد الأشخاص يحمل جنسية إحدى الدول الأفريقية على آخر بالضرب باستخدام سلاح أبيض في القاهرة.

وتبين من الفحص عدم ورود بلاغات رسمية بشأن الواقعة، وأن مشاجرة نشبت بتاريخ 9 مايو الجاري بين طرف أول مالك مطعم يحمل جنسية إحدى الدول، وطرف ثان مكون من 4 أشخاص بينهم سيدة يحملون جنسية الدولة ذاتها، وجميعهم يقيمون بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث.

وكشفت التحريات أن أحد أفراد الطرف الثاني تعدى على مالك المطعم باستخدام سلاح أبيض، بسبب معاكسة السيدة، ما أدى إلى وقوع المشاجرة بين الطرفين.

وعقب تقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط طرفي المشاجرة، كما تم ضبط السلاح الأبيض المستخدم في الواقعة، وبمواجهتهم أقروا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.


يوم النحر.. سر تسميته بـ" يوم الحج الأكبر" دار الإفتاء توضح
