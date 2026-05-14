الدوري الإسباني

ريال مدريد

- -
22:30

ريال أوفييدو

الدوري السعودي

الاتفـــــاق

- -
21:00

الاتحاد

الدوري السعودي

القادسية

- -
21:00

الحزم

دوري القسم الثاني-أ

مسار

3 0
16:30

المصرية للاتصالات

دوري القسم الثاني-أ

الانتاج الحربي

1 1
16:30

الترسانة

دوري القسم الثاني-أ

طنطا‏

1 1
16:30

المنصورة

لعبنا مع الأهلي بعد موت والدنا بيوم.. أبرز تصريحات حسام وإبراهيم حسن

كتب : هند عواد

06:33 م 14/05/2026
فتح التوأم حسام وإبراهيم حسن، مدربا منتخب مصر الأول لكرة القدم، قلبهما للمرة الأولى، وروى الثنائي كواليس تكشف لأول مرة عن مسيرتهما مع الأهلي ووفاة والدهما و الانتقال للزمالك.

وتحدث التوأم عن العديد من الملفات والكواليس في حياتهم وميسرتهم الكروية، فيما يخص أول من اكتشفهم، وكيف دخلا ناشئين النادي الأهلي.

أبرز تصريحات حسام وإبراهيم حسن

وجاءت أبرز تصريحات حسام وإبراهيم حسن خلال ظهورهما مع الإعلامي سيف زاهر عبر قناة "أون سبورت" كالتالي:


"ثمن استمارة الاختبارات في الأهلي كان جنيهًا واحدًا، واضطررنا للعمل في "فرن عيش" لتوفير 3 جنيهات سعر الحذاء"


"دخلنا الاختبارات دون علم أهلنا بسبب المسافة بين المنزل والنادي، ووالدينا لم يعرفوا بالأمر إلا بعد قبولنا في الأهلي"


"عبد العزيز عبد الشافي “زيزو” أول من اكتشف موهبتنا"


"والدنا توفي ونحن في عمر 12 عامًا، وفي اليوم التالي كان عندنا مباراة مع ناشئي الأهلي، ولعبنا دون إبلاغ النادي بالوفاة"


"أعلى راتب حصلنا عليه كان 425 ألف جنيه مع المصري، وحصلنا على 225 ألف جنيه سنويًا من الزمالك"


"والدتنا وافقت على انتقالنا إلى الزمالك بسبب الحالة النفسية التي مررنا بها".

بعد اختطاف سفينة عليها بحارة مصريون.. هل يعود زمن "القرصنة الصومالية"؟
"شاكوش ومقص وجثة مهشمة الرأس".. ماذا حدث داخل شقة بدر؟
لعبنا مع الأهلي بعد موت والدنا بيوم.. أبرز تصريحات حسام وإبراهيم حسن
أول رد من السكة الحديد على فيديو "قطار الظلام" - خاص
ليست جريمة قتل.. كشف لغز الساق المبتورة على طريق الإسكندرية الصحراوي
وزير التعليم: 500 جنيه لكل طالب متفوق في الثانوية لتجربة الاستثمار عمليًا
التعليم: تعميم منهج الرياضيات الياباني على الصفين الثاني والثالث الابتدائي العام المقبل
التعليم: خفض لجان الثانوية العامة إلى 2032 ضمن نظام التجمعات الجديد