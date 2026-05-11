كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن تضرر إحدى السيدات من قيام قائد سيارة ملاكي بالاصطدام بسيارتها عمداً عدة مرات أثناء سيرها بمدينة مدينة 6 أكتوبر.

بداية البلاغ

وتلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا من موظفة مقيمة بدائرة القسم، أفادت فيه بأنها فوجئت أثناء سيرها بسيارتها بقيام شخص بالاعتداء على فتاة داخل سيارة أخرى، وعندما حاولت تصويره قام بالاصطدام بسيارتها عمدًا وإحداث تلفيات بها ثم لاذ بالفرار.

تحديد وضبط المتهم

وبالفحص، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط السيارة وقائدها، وتبين أنه عنصر جنائي مقيم بمركز شرطة نجع حمادي. وعُثر بحوزة المتهم على بندقية خرطوش وكمية من مخدر الحشيش، وبمواجهته أقر بحيازتها بقصد الاتجار.

اعترافات المتهم

كما اعترف بوقوع مشادة كلامية بينه وبين نجلة شقيقته أثناء استقلالها السيارة معه، وتعديه عليها بالضرب بسبب خلافات أسرية، مشيرًا إلى أنه ارتكب واقعة الاصطدام بسيارة السيدة عندما لاحظ قيامها بتصويره.

وتم التحفظ على السيارة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، وإحالته للنيابة العامة للتحقيق.

