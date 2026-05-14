إعلان

النيابة العامة تُجري تفتيشًا لمركز إصلاح وتأهيل أخميم

كتب : أحمد أبو النجا

05:48 م 14/05/2026

النيابة العامة تُجري تفتيشًا لمركز إصلاح وتأهيل أخ

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كلف النائب العام المستشار محمد شوقي فريقًا من أعضاء النيابة العامة بالانتقال لزيارة وتفتيش «مركز إصلاح وتأهيل أخميم».

تفقد مركز إصلاح أخميم

وانتقل الفريق إلى المركز، وتفقد عنابر النزلاء، وتحقق من نظافتها وجاهزيتها وملاءمتها لأعدادهم، وخلوها مما ينتهك خصوصيتهم. كما استمع الفريق إلى عدد من النزلاء بشأن تقييمهم لأوضاعهم المعيشية، فلم يُبدوا أية شكاوى، وقرروا تمتعهم بكامل حقوقهم التي كفلها الدستور والقانون.

النيابة العامة تُجري تفتيشًا لمركز إصلاح وتأهيل أخميم

فريق النيابة العامة داخل المركز الطبي

وزار فريق النيابة العامة المركز الطبي الملحق بمركز الإصلاح والتأهيل، ووقف على أحوال النزلاء المترددين عليه، وانتظامهم في تلقي الرعاية الطبية اللائقة، كما عاين صيدلية المركز، ومناطق التريض، وأماكن الزيارة —مطالعًا دفاترها— والمبنى التعليمي، ودور العبادة، ومكتبة الاطلاع، والملاعب الرياضية، وغرف ممارسة الهوايات.

وفي ختام الزيارة، تفقد الفريق أماكن إعداد الطعام؛ للوقوف على مدى صلاحية الأغذية، ومدى استيفائها للاشتراطات الصحية.

استراتيجية النيابة العامة

وستواصل النيابة العامة تباعًا تفتيش أقسام ومراكز الشرطة، وزيارة أماكن الإصلاح والتأهيل المجتمعي؛ إعمالًا لدورها في صون الحقوق والحريات وحمايتها، وقيامًا بواجبها في الإشراف على الأماكن التي تُنفَّذ فيها الأحكام الجنائية، وذلك وفقًا لما كفله الدستور والقانون، كما ستقوم برصد ومتابعة أية شكاوى تَرِد في هذا الشأن.

اقر أ أيضا:

تحرش بتلميذة داخل مكتبه.. الداخلية تلقي القبض على مدير مدرسة خاصة ببشتيل

مطاردة وهروب فاشل للمتحرش العجوز.. رحلة القبض على مدير مدرسة "هابي لاند" في سوهاج

جريمة داخل شقة المنيب.. حكاية أب أنهى حياة زوجته واستدرج ابنته من الدرس لقتلها

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

النيابة الداخلية أخميم مركز إصلاح وتأهيل أخميم

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

بعد اختطاف سفينة عليها بحارة مصريون.. هل يعود زمن "القرصنة الصومالية"؟
حكايات الناس

بعد اختطاف سفينة عليها بحارة مصريون.. هل يعود زمن "القرصنة الصومالية"؟
الأرصاد تكشف طقس الأيام المقبلة: موجة حارة ورياح مثيرة للأتربة
أخبار مصر

الأرصاد تكشف طقس الأيام المقبلة: موجة حارة ورياح مثيرة للأتربة
"الفرح إمتى يافنان؟".. أحمد العوضي يتغزل في يارا السكري في أحدث ظهور والجمهور
زووم

"الفرح إمتى يافنان؟".. أحمد العوضي يتغزل في يارا السكري في أحدث ظهور والجمهور
ترامب: الرئيس الصيني أخبرني أنه لن يزود إيران بمعدات عسكرية
شئون عربية و دولية

ترامب: الرئيس الصيني أخبرني أنه لن يزود إيران بمعدات عسكرية
وفاة الفنان محمد حسن الجندي أحد أبطال فيلم الكنز
زووم

وفاة الفنان محمد حسن الجندي أحد أبطال فيلم الكنز

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان

* مجدي الجلاد يدعو لإصلاح منظومة المعاشات وربطها بالرعاية الصحية
ترامب: الصين ستشتري 200 طائرة من شركة بوينج الأمريكية