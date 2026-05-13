يتساءل كثير من قائدي السيارات عن مدى قانونية استخدام تطبيقات كشف الرادار أثناء القيادة، وهل يُعد ذلك مخالفة مرورية تستوجب العقوبة. ويحسم قانون المرور هذا الجدل من خلال نصوص واضحة تحدد الموقف القانوني والعقوبات المقررة في مثل هذه الحالات بشكل صريح ومنضبط.

وفي هذا السياق، أوضح قانون المرور رقم 66 لسنة 1973 المعدل بالقانون 121 لسنة 2008، ولائحته التنفيذية، عددًا من المخالفات المرورية التي تتضاعف عقوبتها في حال التكرار، سواء بالحبس أو الغرامة المالية.

استخدام تطبيقات كشف الرادار

ونص القانون على أن حيازة أو استخدام أجهزة وتطبيقات تكشف مواقع الرادار يُعد مخالفة مرورية، وتصل عقوبتها إلى الحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر، وغرامة لا تقل عن 1500 جنيه ولا تزيد على 3000 جنيه.

وفي حال تكرار المخالفة خلال سنة، يتم مضاعفة العقوبة والغرامة.

مخالفات أخرى تتضاعف عقوبتها

كما حدد القانون عددًا من المخالفات التي تصل عقوبتها إلى الحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر، وغرامة تتراوح بين 300 و1500 جنيه، مع مضاعفة العقوبة عند التكرار خلال 6 أشهر من تاريخ الإدانة، ومنها:

- تجاوز السرعة المقررة

- القيادة بدون رخصة أو برخصة منتهية

- السير بدون لوحات معدنية أو بلوحات غير خاصة بالمركبة

- قيادة مركبة بدون فرامل صالحة

- تعطيل أو إعاقة حركة المرور عمدًا

- تغيير بيانات أو لون اللوحات المعدنية

- قواعد عامة للعقوبات

وأشارت المادة 74 مكرر من اللائحة التنفيذية إلى أن الغرامة تُضاعف في أغلب المخالفات الأخرى حال تكرار ارتكاب المخالفة خلال 6 أشهر.

اقرأ أيضا

ذهب لحل خلاف ابنته فعاد جثمانا.. تفاصيل مأساة أب في الهرم

تزوج الأم بتذكرة "آيس" و واقع ابنتها في غرفة واحدة.. "شياطين بولاق" في انتظار عشماوي

الداخلية: مقتل عنصر إجرامي وضبط مخدرات وأسلحة بـ111 مليون جنيه