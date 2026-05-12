استغل غيابه.. تفاصيل اتهام عاطل بالتحرش بزوجة صديقه داخل شقتها بالهرم

كتب : صابر المحلاوي

03:45 م 12/05/2026

حبس - تعبيرية

قررت النيابة العامة بالجيزة، حبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالتحرش بزوجة صديقه داخل شقتها بمنطقة الهرم، مع طلب تحريات المباحث حول الواقعة لكشف ملابساتها.

استغلال غياب الزوج

كشفت التحقيقات الأولية أن المتهم استغل خروج زوج المجني عليها، الذي يعمل حارس عقار، وتواجدها بمفردها داخل الشقة، وقام بالتحرش بها داخل مسكنها.

أقوال المجني عليها

واستمعت جهات التحقيق إلى أقوال السيدة، والتي أكدت تعرضها للتحرش من صديق زوجها أثناء تواجدها بمفردها داخل الشقة، موضحة أنها أبلغت فور عودة زوجها.

بلاغ وتحريات

وكان قسم شرطة الهرم قد تلقى بلاغًا من السيدة تتهم فيه صديق زوجها بالتحرش بها داخل مسكنها، وعلى الفور تم إجراء التحريات وضبط المتهم.

استمرار التحقيقات

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتحرير محضر رسمي، فيما تواصل النيابة العامة تحقيقاتها.

