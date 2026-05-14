دخل الفنان محمد فؤاد، قوائم تريند مواقع التواصل عقب الكشف عن زواجه الثاني، وانفصاله عن أم أولاده الثلاثة.

وأكد مصدر مقرب من محمد فؤاد، في تصريح لـ"مصراوي" زواجه للمرة الثانية، مشيرا إلى أن الزوجة الثانية "إماراتية" الجنسية.

و جاء زواج "فؤاد"، ليضمه إلى قائمة نخبة من نجوم الفن الذين تزوجوا من جنسيات عربية، وهو ما نرصده في التقرير التالي:

تامر حسني

تزوج من الفنانة المغربية بسمة بوسيل عام 2012، وهي الزيجة التي كانت حديث الوسط الفني لسنوات، خاصة بعد قرار بسمة اعتزال الغناء بناءً على رغبة تامر، قبل أن يقع الانفصال الرسمي بينهما في أبريل 2023.

أحمد رزق

تزوج من المغربية أحلام محسن، ولديهم 3 أبناء وهم حمزة، وعمر، ويحيى.

أحمد فلوكس

كانت له تجربة زواج سابقة من عارضة أزياء مغربية تحمل الجنسية الإسبانية، وانفصلا في عام 2009.

عمرو يوسف

تزوج في يناير 2027، الفنانة السورية كندة علوش، ولديهما ابنة "حياة"، وابن أطلقوا عليه اسم كريم.

محمد هنيدي

نجم الكوميديا الذي يحيط حياته الخاصة بسياج من الخصوصية، تزوج في نهاية التسعينات من السورية عبير السري مضيف الأسعد.

وأنجبت زوجة محمد هنيدي 3 أبناء، وهم فاطمة، فريدة، وأحمد

حسين فهمي

ارتبطت رنا القصيبي، وهي سيدة أعمال سعودية، بالفنان حسين فهمي كزوجة سادسة في أواخر عام 2013، وانتهى زواجهما المثير للجدل بالخلع في مارس 2017 .

عمرو دياب

تزوج عمرو دياب من السعودية زينة عاشور في أبريل 1994، وأنجب منها أبناءه جنا، وكنزي، وعبد الله.

يوسف شعبان

الفنان الراحل يوسف شعبان تزوج الكويتية إيمان خالد الشريعان، واستمر زواجهما قرابة 30 عامًا حتى وفاته عام 2021، وأنجب منها ابنته الفنانة زينب، وابنه مراد.

محمد رجب

الفنان محمد رجب تزوج للمرة الأولى من الفنانة التشكيلية السعودية "غدير" وأنجب منها ابنه الوحيد، وبعد انفصالهما تزوج الفنانة اللبنانية دانا حلبي.

