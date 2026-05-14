سيف الوزيري نائبًا لرئيس المتحدة للخدمات الإعلامية

اجتمع مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، اليوم الخميس، برئاسة محمد السعدي، وذلك لمناقشة خطة التطوير الخاصة بالشركة خلال المرحلة المقبلة.

تفاصيل اجتماع مجلس إدارة الشركة المتحدة اليوم

شهد الاجتماع استعراض عدد من الملفات المتعلقة بتطوير الأداء وتعزيز خطط العمل المستقبلية، في إطار استراتيجية الشركة لدعم وتطوير المحتوى والخدمات الإعلامية.

وقرر مجلس الإدارة خلال جلسته تعيين سيف الوزيري نائبًا لرئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، إلى جانب توليه منصب العضو المنتدب للشركة.

ويأتي ذلك في إطار الترتيبات الإدارية والتنظيمية التي تستهدف دعم خطط التطوير والتوسع خلال الفترة المقبلة.

